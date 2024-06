Die Schotten sind schon da: Fans der „Bravehearts“ feiern seit Tagen schon in der Innenstadt Münchens mit Fahnen und Dudelsack. Am 14.06.2024 findet in der Arena München das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen Schottland statt. Wie sieht man in der Region die Chancen der Deutschen? © DPA Images | Peter Kneffel