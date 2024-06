Greiz. Gemeinsam mit Greiz erleben und dank vieler Sponsoren sucht die OTZ auch in diesem Jahr wieder einen Verein des Jahres.

Gemeinsam mit dem Verein Greiz erleben und dank der Unterstützung vieler Sponsoren sucht die Ostthüringer Zeitung auch in diesem Jahr wieder den Verein des Jahres in Greiz. Bewerben können sich alle Vereine, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit in der Park- und Schlossstadt haben. Der Bewerbungsschluss ist der 14. Juli.

Der Newsletter für den Kreis Greiz Alle wichtigen Informationen aus der Region Greiz, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bewerben kann man sich ab jetzt über die Internetseite des Greiz erleben-Vereins: greiz-er-leben.de. Eine Jury wird dann aus den Einsendungen fünf Finalisten auswählen, die im Anschluss in der Ostthüringer Zeitung vorgestellt werden.

Verein des Jahres in Greiz wird beim Suppenfest im September gekürt

Wer es in die Endrunde schafft, ist nicht nur wegen der Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können, ein Gewinner. Es winken auch für den Sieger 1000 Euro Preisgeld, das die Sponsoren spendieren, und 100 Liter Freibier von der Greizer Brauerei. Auch die anderen vier Finalisten können sich dank der Sponsoren über jeweils 250 Euro freuen. Abstimmen können die Greizer dann auf der Internetseite der OTZ. Zusammen mit den Stimmen der Jury wird daraus der Gewinner bestimmt.

Bekannt gegeben wird der Sieger dann beim Suppenfest, das in diesem Jahr am 14. September stattfinden soll.

Die Sponsoren, ohne die diese Aktion nicht möglich wäre, sind: der Rewe-Markt Schott OHG als Hauptsponsor, die Greizer Vereinsbrauerei, die Ziba Bau GmbH, die Zurich Versicherung Frank Brettfeld, das BMW-Autohaus Kühnert OHG und die Jahn Wach- und Sicherheitsdienste GmbH.

Im vergangenen Jahr konnte sich der Feuerwehrverein Neumühle den Titel Verein des Jahres holen, nachdem er auch aus der Leserabstimmung als klarer Gewinner hervorgegangen war.