Waltersdorf. In diesen Tagen hat die Natur wieder einmal ein besonderes Farbenspiel parat. Vielerorts kann man solch eine Augenweide genießen.

In blassem Grün stehen die Ähren des Weizens derzeit auf den Feldern und dennoch bieten sich dem Betrachter wundervolle Farbenspiele. Wie in Udo Jürgens Superhit, blüht in diesen Tagen der Mohn in saftigem Rot und wer die Augen aufhält, findet auch noch königsblaue Kontrapunkte in Form von Kornblumen.

Landkreis Greiz: Mohnpflanzen sind weitenteils beim Verzehr giftig

Der Klatschmohn hat die Besonderheit, dass er zumeist nur zwei oder drei Tage blüht und dann schnell verwelkt. Außer den Blütenblättern sind übrigens alle Bestandteile der Mohnpflanze giftig, wobei die Mohnblätter beispielsweise gekocht durchaus als eine Art Spinat genossen werden können. Die leuchtend roten Blütenblätter gelten hingegen bei Hobby- und Profiköchen als wunderbare farbliche und essbare (wenn auch geschmacklich eher unspektakuläre) Salatbeigabe.

Doch auch abseits der Nutzung ist der Anblick der leuchtenden Blüten beim Gang oder der Fahrt durch die Vogtlandregion derzeit einfach ein Schmaus – auch für die Augen.