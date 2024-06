Greiz/Zeulenroda-Triebes. Bahnstrecke bis 12. Juli gesperrt, Stadträte treten zusammen und mehr Meldungen, Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region für das Wochenende 15./16. Juni.

Bahnstrecke von Berga nach Greiz noch bis 12. Juli gesperrt

Die Arbeiten der Deutschen Bahn zwischen Berga und Greiz gehen weiter. Dort stattet die Bahn gerade die Strecke Gera−Weischlitz mit moderner Signal-, Stellwerks- und Bahnübergangstechnik aus. Zudem werden Ingenieurbauwerke wie Tunnel, Durchlässe und Brücken erneuert. Bis 12. Juli werden folgende umfangreiche Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt Berga-Greiz durchgeführt: Arbeiten zur Erneuerung Rüßdorftunnel und Durchlass Neumühle; Sanierung der Elsterbrücke, Durchlasserneuerung, punktuelle Erneuerung der Gleise und Kabeltiefbauarbeiten inklusive Querungen. Aufgrund dieser komplexen Bauarbeiten muss der Streckenabschnitt Berga-Greiz bis 12. Juli gesperrt bleiben, womit es auch zu Fahrplanänderungen kommt: Die DB-Züge der Linie RE 3 Erfurt−Gera−Altenburg/Greiz und der Vogtlandbahn Linie RB 4 Gera−Greiz−Plauen−Weischlitz werden zwischen Gera und Greiz durch Busse ersetzt.

Ausstellung in Zeulenrodaer Kreuzkirche

Am Sonntag, dem 16. Juni, von 14 bis 16 Uhr, öffnet der Viva Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda ihr Domizil. Innerhalb einer Ausstellung wird der Zeulenroda-Triebeser Maler, Peter Mell, seine Kunstwerke präsentieren. Der Mehlaer wird selbst anwesend sein und freut sich auf viele Gespräche mit Interessierten.

Amtsblatt des Landkreises Greiz ist erschienen

Das Amtsblatt 14/2024 des Landkreises Greiz ist am Freitag, 14. Juni, erschienen, wie das Landratsamt Greiz mitteilt. Es enthält die öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses für die Stichwahl des Landrats im Landkreis Greiz am 9. Juni. Es kann abgeholt werden im Landratsamt Greiz (Eingangsbereich oder Pressestelle, Zimmer 108) sowie in der Ansprechstelle Zeulenroda-Triebes, Untere Höhlerreihe 4, und in der Straßenverkehrsbehörde in Weida, Am Schafberge 5. Das Amtsblatt ist abrufbar auf der Homepage des Landkreises Greiz unter www.landkreis-greiz.de. Etwas zeitversetzt ist es in den Kommunen des Landkreises einsehbar.

16. Hoffest der Teichwolframsdorfer Agrar-Gesellschaft

Am 15. Juni findet auf dem Gelände der Milchviehanlage in Teichwolframsdorf, zum 16. Mal ein Hoffest statt. Beginn ist 10 Uhr mit einem Agrarpolitischem Frühschoppen mit Gästen aus Politik und Wirtschaft. So sind Mario Voigt Spitzenkandidat der CDU Thüringen zur Landtagswahl im September, und Elisabeth Kaiser, Staatssekretärin und Bundestagsmitglied, dazu vor Ort. Ab 12 Uhr startet der Bauernmarkt mit Quajoria-Eis-Quark-Joghurt, Honig, Wein aus Franken, Holzwaren, Gartengeräten und Unterhaltung mit der Schalmeinkapelle Kleinreinsdorf, der „feedback-diskothek“, der Kindertanzgruppe der Kita „Sonnenschein“, Kinderbelustigung, der Vorstellung für Melk- und Erntetechnik sowie Betriebsrundgängen mit Besichtigung des neuen Milchviehstalles.

Weitere Nachrichten aus der Region

Stadtrat Auma tritt zum ersten Mal nach der Wahl zusammen

Die konstituierende Sitzung des Stadtrats Auma-Weidatal findet am Mittwoch, 19. Juni, im Rathaussaal in Auma statt. Der neue Bürgermeister soll vereidigt, die Stadtratsmitglieder verpflichtet und unter anderem Ausschüsse besetzt werden.

Stadtrat Berga-Wünschendorf konstituiert sich

Am Donnerstag, 20. Juni, treffen sich die neuen Mitglieder des Berga-Wünschendorfer Stadtrats zur konstituierenden Sitzung. Ab 19 Uhr sollen in der Gaststätte Elsterperle die Stadtratsmitglieder verpflichtet und auch die Ausschussmitglieder bestimmt werden.

Filmabend in Ottos Scheune in Tschirma

Am Samstag, 15. Juni, wird ab 19 Uhr zu einem Filmabend in Ottos Scheune in Tschirma eingeladen. Gezeigt wird der Streifen „972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York“. Der Eintritt erfolgt nach eigenem Ermessen.

Theaterstück in der Vogtlandhalle Greiz

Am Theatersonntag in der Vogtlandhalle Greiz präsentiert das Norah-Theater Glauch am Sonntag, 16. Juni, ab 17 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz das Stück „Im Schatten des Esels“. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz, Telefonnummer: 03661/62 880, oder in der Tourist-Information Greiz, Telefonnummer: 03661/70 32 93.

Besonderer Film im Greizer Kino

„Oh la la – wer ahnt denn sowas“ heißt der nächste Streifen in der Reihe „Der besondere Film“ vom Greizer Filmclub Casino und dem UT99-Kinocenter in Greiz. Es handelt sich um die neue französische Komödie mit dem Hauptdarsteller von „Monsieur Claude und seine Töchter“ in der Hauptrolle. Versprochen wird „ein hochklassiges Ensemble, scharfzüngige Wortgefechte, aber auch mit Kalauern und doppelsinnigen Witzen.“ Zu sehen ist er am Mittwoch, 19. Juni, um 14.30, 17 und 20 Uhr.

Landtagsabgeordneter: „Landarztquote ist echte Chance für Gesundheitsversorgung im Landkreis Greiz“

Der Thüringer Landtag hat in der aktuellen Plenarsitzung eine Entscheidung getroffen, die laut der CDU-Abgeordneten Christian Tischner eine „echte Chance für Gesundheitsversorgung im Altenburger Land ist“. Das schreibt er zumindest nun in einer Pressemitteilung.

Mit der Einführung der Landarztquote werde jetzt vollzogen, was Tischner und seine CDU-Fraktion mit Blick auf den drohenden Mangel an Haus- und Zahnärzten seit 2019 immer wieder eingefordert hätten, heißt es weiter. Wer künftig in Thüringen Medizin studieren wolle und sich verpflichte, später in ländlichen Regionen wie dem Altenburger Land zu praktizieren, solle einfacher an einen Studienplatz kommen. Dazu würden Plätze für Studiengänge der Allgemeinmedizin und Zahnmedizin künftig teilweise über eine die Landarztquote vergeben. Tischner und seine Fraktion hätten laut Mitteilung zuletzt erfolgreich darauf gedrungen, angehende Zahnärzte einzubeziehen in die Quote, da auch deren Zahl aufgrund der Altersstruktur der Praxisinhaber in den nächsten Jahren zu sinken drohe. Prognosen zufolge würden rund die Hälfte aller Thüringer Zahnärzte in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Und auch bei den Apotheken seien viele Regionen von Unterversorgung bedroht. Im Antrag, den der Landtag jetzt beschlossen hat, werde die Landesregierung deshalb aufgefordert, eine ähnliche Quote auch für Studenten der Pharmazie einzuführen. Ziel sei es, dass niemand mehr als 20 Minuten bis zum nächsten Arzt fahre.