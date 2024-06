Zeulenroda-Triebes. Vom Sägewerk zum modernen Verpackungsdienstleister: Das Unternehmen Neudeck feiert mehr als 100 Jahre Firmengeschichte in Zeulenroda-Triebes.

Ein Jahrhundert voll des Wandels und der Herausforderungen hat die Firma Neudeck in Zeulenroda-Triebes hinter sich, wie sie sich nun in einer Mitteilung erinnert. Denn das Unternehmen konnte ein besonderes Jubiläum feiern, das auch im Landkreis Greiz selten ist: Sie existiert nun schon seit 100 Jahren, wovon die andächtigen Mauern und historischen Balken der alten Werkhalle auf dem Gelände viele Geschichten erzählen könnten.

100 Jahre sind vergangen, seit der Firmengründer Otto Neudeck seine gerade volljährig gewordene Firma vom Salzweg in die Triebeser Straße verlegte. Seither fertigt das Unternehmen an diesem Standort nachhaltige Produkte aus Holz – vom Sägewerk, über Paletten und Kisten bis hin zum heutigen modernen Verpackungsdienstleister. Die alte Werkhalle aus den 1920er-Jahren ist Zeitzeuge dieser aufregenden Reise, die auch von den Mitarbeitern des in den 1990er-Jahren dazugewonnenen Zeulenrodaer Holzfachhandels mit begleitet wurde.

Vier Generationen bestimmten die 100 Jahre der Firma im Landkreis Greiz

Vier Generationen bestimmten die vergangenen Jahre der Firmengeschichte, wie das Unternehmen berichtet. Otto Neudeck, den das Holzgewerbe von Anfang an faszinierte und ihn so 1906 in der einstigen Franzenmühle bei Staitz zum Gründungsvater des Traditionsunternehmens werden ließ.

Der Geschäftsführer Jörg Neudeck begrüßt die gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Feierstunde. © Neudeck | Anna-Karina Baumeister-Neudeck

Martin Neudeck, der ab 1939 als Geschäftsführer den bereits in der Triebeser Straße befindlichen Betrieb fortführte und entgegen trostloser Nachkriegsjahre mit einer erstklassigen Sortieranlage sowie einem modernen Schnittholzplatz ausstattete. Oder Helmut Neudeck, den in der Blüte seines unternehmerischen Schaffens mit der Verstaatlichung des väterlichen Erbes das Schlimmste ereilte, was einem Geschäftsführer zu jener Zeit passieren konnte.

Und dann Jörg Neudeck, der 1990 mit der Welle der Ernüchterung an die Spitze des Unternehmens trat und es unter dem geschichtsträchtigen Namen Martin Neudeck KG reprivatisierte. Gleichzeitig gründete er den Zeulenrodaer Holzfachhandel in der vom Möbelkombinat errichteten Fertigteilhalle im hinteren Areal des Betriebsgeländes.

Von Sägewerk zu modernem Verpackungsdienstleister: Neudeck in Zeulenroda-Triebes

Das waren nur ein paar der Geschichten, die laut der Mitteilung bei der Feierstunde erzählt wurden. Andere widmeten sich Investitionen wie neuer Gattertechnik aus Biebergmünd oder einem Sortier- und Manipulierwagen, mit dem aufwändige Knochenarbeit der Vergangenheit angehörten und eine gesteigerte Unternehmenseffizienz gegenüberstanden.

„Wer hätte im Frühjahr 1906, als ein junger Zimmermann ein kleines Sägewerk mit Fassproduktion errichtete, gedacht, dass 118 Jahre später aus der beschaulichen Produktionsstätte nicht nur eine kompetente Paletten- und Kistenfertigung mit Maschinenverpackungsdienstleistung entstanden ist, sondern auch ein Holzfachhandel, der Kundenträumen aus Kork, Bambus oder Robinie gerecht wird“, freut sich das Unternehmen.

Doch jede Geschichte sei nur so gut, wie sie fortgeschrieben wird. Mit Juliane Mittenzwei und Anna-Karina Baumeister-Neudeck steht die fünfte Unternehmergeneration in den Startlöchern. „Selbstverständlich war diese Entwicklung gewiss nicht“, wird Geschäftsführer Jörg Neudeck zitiert. „Ohne das Vertrauen und die Treue seiner Kunden“ hätte das Unternehmen „seine jetzige Position am Markt nicht erreicht.“ Aber auch nicht „ohne das Engagement und die Verlässlichkeit seiner Lieferanten“.

Besonderes Jubiläum mit Mitarbeitern und Gästen gefeiert

Nicht zuletzt könne der Neudeck´sche Firmenbund ohne den unermüdlichen Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein so umfangreiches Verpackungssortiment in so hoher Qualität anbieten sowie vielfältiges Angebot für Industrie, Handel und Endverbraucher präsentieren.

Heutige und ehemalige Mitarbeiter erzählen sich bei der Jubiläumsfeier bei Neudeck so manche Holzgeschichte von der Triebeser Straße. © Neudeck | Anna-Karina Baumeister-Neudeck

Heute beschäftigt der Firmenbund gut 25 Mitarbeiter in Produktion und Handel. Produkte und Fertigungsverfahren hätten sich im Laufe der Jahre rasant entwickelt. Geblieben seien drei Dinge: Bis heute werde Qualitätsbewusstsein großgeschrieben. Das Unternehmen sei seinen Wurzeln treu geblieben. Und die Herstellung von Paletten, Kisten, Verschlägen und Verpackungen sei nach wie vor zu einem Großteil nach individuellen Kundenwünschen gefertigt.