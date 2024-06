Berga-Wünschendorf. Babyempfänge sind eine schöne Tradition in Berga im Kreis Greiz. Auch nach der Fusion wird diese fortgesetzt.

Fröhliches Kinder-Quieken im Ratssaal Berga gibt es nicht alle Tage. Vor wenigen Tagen aber hatte der scheidende beauftragte Bürgermeister der fusionierten Elsterstadt, Heinz-Peter Beyer (parteilos), genau jenes Szenario wieder organisiert. Denn im Bergaer Rathaus fand der traditionelle Babyempfang für die im Jahr 2023 in Berga und Wünschendorf geborenen Kinder statt. „Obwohl 2023 beide Kommunen noch eigenständig waren, wurde der Empfang für die Neubürger als gemeinsame Veranstaltung organisiert und durchgeführt“, sagte Beyer, der es sich nicht nehmen ließ, die schöne Tradition auf die neu gebildete Stadt zu übertragen.

29 kleine Bergaer und Wünschendorfer waren mit den Eltern eingeladen – mehr als die Hälfte kamen

29 Babys wurden 2023 in Berga und Wünschendorf geboren. Über die Hälfte davon nahmen in Begleitung Ihrer Eltern und Großeltern am Babyempfang teil und es ging dabei natürlich sehr lebhaft zu. Alle Kinder erhielten kleine, mit allerlei nützlichem Baby-Utensilien gefüllte Geschenktüten, die wieder von der dm-Drogerie in den Gera-Arcaden kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. „Von der Stadtverwaltung gibt es ein Badetuch mit den Stadtwappen von Berga und Wünschendorf. Der Keramikzirkel der Awo fertigte Fußabdrücke von den Kleinen auf Tonkacheln an, die nach Fertigstellung den Eltern dann als Andenken kostenlos zur Verfügung gestellt werden“, zelebrierte Beyer diese wunderbare Tradition.

Kindergärten der Elsterstadt im Landkreis Greiz stellen sich den jungen Eltern vor

Die Vertreter der vier Kindergärten in der Stadt stellten den jungen Eltern im Rahmen des Empfanges ihre Einrichtungen vor und standen als Gesprächspartner zur Verfügung. So hatte der Babyempfang auch noch einen informativen Effekt. „Es war einmal mehr eine rundum gelungene Veranstaltung, die es sich zu erhalten lohnt“, warb Beyer für die Beibehaltung der Tradition auch nach Ende seiner Amtszeit in diesen Tagen.