Konstituierende Sitzung des neu gewählten Stadtrates in Zeulenroda-Triebes unter Leitung des Bürgermeisters Nils Hammerschmidt (parteilos). Er scheidet am 30. Juni 2024 aus dem Amt, nachdem er die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 nicht gewonnen hatte und auch nicht in die Stichwahl am 9. Juni kam. © Heidi Henze | Heidi Henze