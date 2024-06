Münchenbernsdorf. Das Wochenende stand in der Teppichstadt im Zeichen des traditionellen Festes auf dem Marktplatz.

Friedlich, fröhlich und mit einem stimmungsvollen Samstagabend hat Münchenbernsdorf am Wochenende ihr Stadtfest gefeiert. So beschreibt es Diana Wezel von der Stadtverwaltung am Sonntag. Nach dem verregneten Auftakt-Freitag im vorigen Jahre sei der diesjährige Start mit Fackelumzug und den Saaraer Schalmeien mit der anschließenden Party mit DJ Simon und DJ Elmar wieder gut besucht gewesen.

Der Samstag wurde mit dem Bierfass-Anstich durch den wiedergewählten Bürgermeister Andreas Stehfest (Pro Kommune) und durch Böllerschüsse der Münchenbernsdorfer Schützen eröffnet. Nach dem Familiennachmittag mit engagierten Vereinen und Einrichtungen der Stadt, wie dem Sportverein, dem Jugendclub und dem Kindergarten „Kinderparadies“ sorgte am Abend die Band „Spur 13“ für ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz. Am Sonntag gab es zum Abschluss des Stadtfestes einen Freiluft-Gottesdienst und anschließenden Frühschoppen.