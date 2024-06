Greiz. Die Meldungen, Polizeinachrichten und Ankündigungen für den Landkreis Greiz.

Das sind die Nachrichten der Polizei, Veranstaltungsankündigungen und andere Meldungen aus dem Landkreis Greiz und der Region für Dienstag, 18. Juni.

22- und 21-Jähriger in Triebes angegriffen und leicht verletzt

In der Sonntagnacht, gegen 1.30 Uhr, kamen Greizer Polizeibeamte nach eigener Mitteilung auf dem Sportplatz in Triebes zum Einsatz, nachdem dort im Rahmen einer Veranstaltung ein 21-Jähriger einen 17-Jährigen körperlich angegriffen hatte. Nachdem der 21-Jährige von Sicherheitsmitarbeitern aus dem Festzelt verwiesen wurde, wurden er und ein weiterer 22-Jähriger von vier Unbekannten körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Greizer Polizei ermittelt. Am Samstag hatte in Triebes die Landesmeisterschaft der Spielmannszüge stattgefunden.

Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz in Silberfeld

Als er auf einem Feldweg im Bereich des Talsperrenrundwegs bei Silberfeld unterwegs war, stürzte laut Polizeimitteilung ein 58-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec und verletzte sich. Daraufhin rückten Rettungsdienst und Polizei aus. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Elisabeth Kaiser auf Dialogtour in Ronneburg

Elisabeth Kaiser (SPD), Mitglied des Bundestages für Gera, den Landkreis Greiz und den Landkreis Altenburger Land, lädt zur Dialogtour ein, um mit ihr in Kontakt zu treten. Am Mittwoch, 19. Juni, ist sie dafür ab 15 Uhr Am Roßplan in Altenburg zu Gast, am 20. Juni, ab 9 Uhr, auf dem Ronneburger Marktplatz im Kreis Greiz und ab 15 Uhr vor dem Stadtmuseum in Gera.

Gemeinderat konstituiert sich in Gottesgrün

Am Dienstag, 18. Juni, findet ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gottesgrün die konstituierende Sitzung des Gemeinderats Mohlsdorf-Teichwolframsdorf statt. Es werden die neuen Gemeinderäte verpflichtet, Ausschüsse besetzt und auch ein Beigeordneter gewählt.

Bundesstraßensperrung in Greiz: Das ändert sich für den Busverkehr

Im Zusammenhang mit der geplanten zweiwöchigen Sperrung der Bundesstraße 92/94 in Greiz (Zeulenrodaer Straße) teilt die PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz mit, dass auf verschiedenen Linien Umleitungsfahrpläne für den Zeitraum gelten. Betroffen sind die Linien 3 (Greiz-Gommla), 12 (Greiz-Obergrochlitz-Moschwitz-Untergrochlitz-Greiz), 20 (Greiz-Teichwolframsdorf), 21 (Greiz-Berga), 24 (Greiz-Wellsdorf-Göttendorf-Zeulenroda), 25 (Greiz-Triebes-Zeulenroda) und 27 (Greiz-Hohenölsen-Gera). Die Haltestellen in der Bruno-Bergner-Straße, der Waldstraße und am Textilforschungsinstitut können nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle am Greizer Bahnhof zu nutzen. Mehr Informationen: www.bus-greiz.de.

SV Chemie Greiz öffnet seine Türen

Der SV Chemie Greiz lädt am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 14 Uhr zu seinem Tag der offenen Tür auf den Sportplatz auf der Schaltis ein. Hier können die Kinder sich sportlich beweisen und das Bummi-Sportabzeichen ablegen. Auch Fußballfreunde sollen auf ihre Kosten kommen. Den Start machen die Bambinis mit ihrem „Funino“-Turnier nach einer kurzen Pause wollen die Damen der Spielgemeinschaft 1. FC Greiz und Pfaffengrün ihr Können auf dem Fußballplatz zeigen. Zudem ist auch an diesem Tag die Kegelbahn zum Schnupperkegeln geöffnet. Auch der Verein stellt sich vor.

Abiturienten verabschieden sich mit hervorragendem Programm in der Greizer Vogtlandhalle

Am Freitag, dem 14. Juni, betraten 45 Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasiums des Berufsbildungszentrums Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda letztmalig die Bühne. In der Vogtlandhalle Greiz erhielten sie aus den Händen ihrer Stammkursleiter, des Oberstufenleiters und der Schulleiterin ihre Zeugnisse mit Vermerk des Erreichens der Allgemeinen Hochschulreife, wie die Schulleitung berichtet. Damit verlasse mit einem Notendurchschnitt von 2,2 ein weiterer erfolgreicher Jahrgang das SBBZ Ernst Arnold. Nach der Zeugnisausgabe erinnerten sich die Absolventen mit einem fulminanten Programm an die drei gemeinsamen Jahre und bedankten sich mit humorvollen Beiträgen, die kaum ein Auge trocken ließen, bei ihren Lehrern. Das Kollegium des SBBZ Ernst Arnold wünsche allen Abiturienten für die persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg, heißt es zum Schluss der Mitteilung.