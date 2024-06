Landkreis Greiz. Unsere Leser schreiben zu riskierten Unfällen, Bürgermeisterwahlen in Zeulenroda und der Fragwürdigkeit einer Luftballonaktion.

Zu unserem Beitrag zum Pilotprojekt der iPad-Klassen im Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium vom 29. Mai erreichte uns folgende Zuschrift: Ihr Artikel zum oben genannten Thema in der heutigen Ausgabe der OTZ hat mich erschüttert und wütend zugleich gemacht. Wie kann man mit so gespaltener Zunge sprechen? Aus voller Brust erklärt unsere Bundesregierung, dass in unserem Land Bildung nicht von der Herkunft abhängig ist. Und dann lese ich heute, dass Herr Holter (Kultusminister Thüringen der Partei „Die Linke“ – Anm. d. Red.) mit Stolz das Greizer Gymnasium besucht, um sich von dem Pilotprojekt zu überzeugen. Gleichzeitig erfährt der Leser, dass die Eltern verpflichtet sind, diese Geräte, die die Schüler benötigen, selbst zu kaufen. Sie haben sehr richtig in Ihrer Meinung darauf hingewiesen, dass man den angebissenen Apfel nicht für einen „Appel und ein Ei“ bekommt. Was, wenn das Kind aus einer Familie kommt, die nicht so betucht ist? Die Eltern haben sich entschlossen, ihr Kind aufs Gymnasium gehen zu lassen, weil es gute Leistungen hat und einmal eine bessere Zukunft haben soll. Nun sind sie gezwungen, ihrem Kind ein iPad zu kaufen, wofür sie, da sie Geringverdiener sind, kein Geld haben. Dieses Vorgehen ist zutiefst unsozial und entspricht nicht den Grundlagen der Partei „Die Linke“. Mit so einem Projekt werden Kinder in Kategorien eingestuft und es wird ganz deutlich, dass Bildung nicht von den Leistungen der Kinder abhängig ist, sondern vom Geldbeutel der Eltern. Kerstin Limmer, Greiz

Zu unseren Beiträgen rund um die Bürgermeisterwahl in Zeulenroda-Triebes und den Artikel über den Wahlausgang am 10. Juni ging folgende Lesermeinung bei uns ein:Mit Frau Bergmann ist in der Stichwahl die Nachfolgerin von Herrn Hammerschmidt gefunden und ich als bekennender Kritiker des alten Stadtoberhauptes wünsche ihr Standhaftigkeit und Stehvermögen in ihrem Amt. Als erfolgreicher Sportlerin sollten Frau Bergmann diese Tugenden bekannt sein. Als ständiger Zaungast der Sitzungen des Stadtrates wünsche ich mir ein neues Klima im Rathaus unserer Doppelstadt. Das heißt auch, ohne Vorurteile auf die Gegner zuzugehen, ohne Brandmauer und dennoch mit einer gesunden Streitkultur, aber ohne die persönlichen Befindlichkeiten der Ära Hammerschmidt. Frau Bergmann sollte wieder die Belange der Bürger in den Vordergrund stellen und Augen und Ohren für deren Probleme öffnen. Stadtratssitzungen müssen wieder ehrlich geführt werden und nicht die „One Man Shows“ eines Herrn Hammerschmidt sein. Frau Bergmann bleibt zu wünschen, dass sie als neues Stadtoberhaupt eigene Akzente setzt und dennoch Schnittmengen mit allen Stadträten findet. Zeulenroda-Triebes sollte wieder mit Erfolgsmeldungen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und nicht mit dem Reizklima der vergangenen Legislaturperiode. Klaus Lippert, Zeulenroda

Zum Artikel „Tausend Luftballons stiegen in den Himmel” in der Ausgabe 6. Juni der OTZ Greiz schrieb uns eine Leserin:Am Mittwochmorgen verwandelten tausend bunte Luftballons den Himmel über dem Schlossgarten in Greiz in ein Farbenmeer. Was für eine tolle Idee. Denkt man. Einen kurzen Moment später sind die unzähligen, mit Helium befüllten Ballons den Blicken entschwunden und vergessen. Die Ballons sind doch aus Naturkautschuk gefertigt und die Schnüre aus Stoff, wurde beschwichtigend mitgeteilt – alles biologisch abbaubar und völlig unbedenklich. Die Realität sieht aber leider anders aus, denn auch die, als biologisch abbaubar deklarierten Luftballons aus Naturkautschuk enthalten künstliche Zusatzstoffe wie Weichmacher, Vulkanisationsbeschleuniger, Ozonschutzmittel und Farbstoffe. Zudem dauert der Zerfall eines solchen Ballons im besten Fall zwei bis zweieinhalb Monate, im Wasser sogar bis zu fünf Monaten. Während dieser Zeit wird aus dem elastischen Kautschukmüll eine arglistige Todesfalle für Vögel, Meeresbewohner und andere Tiere. Sie verwechseln die Luftballons mit Nahrung und fressen sie. Einmal im Magen verstopfen die Ballonfetzen den Darm oder füllen den Magen aus, sodass keine weitere Nahrung aufgenommen werden kann. Die Tiere verhungern und verenden qualvoll. Selbst die Schnüre aus Stoff brauchen etliche Zeit, um zu verrotten und stellen dabei eine erhebliche Gefahr für Vögel dar. Wer denkt, dass die Ballons aus Greiz kein Meer erreichen können, der irrt gewaltig. Weit über 800 km können die Heliumblasen von Windströmungen getragen werden und somit von Greiz durchaus zur Ost- und Nordsee gelangen.Warum nicht mal lustige Drachen, kreative Schaumherzen oder schillernde Seifenblasen steigen lassen. Die Kinder können sie selber machen und sie sind weitaus schöner anzusehen, als geplatzte Ballonfetzen in der Landschaft, an denen am Ende noch Tiere qualvoll zugrunde gehen. Claudia Wolf, Greiz

Weitere Nachrichten aus der Region

Zu unserer Berichterstattung über die Feiern zu „700 Jahre Merkendorf“ am 3. Juni gab es diese Reaktion: Ein herzliches Dankeschön an die vielen Besucher unseres Hofes, zum Tag der offenen Höfe. Es war sehr schön mit euch und hat uns allen einen wundervollen und unvergesslichen Tag bereitet. Anbei ein Bild unseres Hauses aus dem Jahr 1923. Petra und Reinhard Täubert, Merkendorf