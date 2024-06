Greiz. Von einem Unfall mit einem Verletzten über Johannisfeiern bis hin zu Plänen für ein friedliches Miteinander im Zeulenrodaer Stadtrat.

Zusammenstoß durch schnelle Reaktion verhindert

Ein 24-jähriger Autofahrer verlor mit seinem Audi am Montag, 17. Juni, gegen 9.45 Uhr beim Befahren der Kreisstraße zwischen Sorge-Settendorf in Richtung Waltersdorf offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei ein Baum und das angrenzende Feld beschädigt wurden.

In diesem Zusammenhang vollzog der in diesem Moment entgegenkommende Jeep-Fahrer ein Ausweichmanöver, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stieß der Jeep mit mehreren Verkehrsleitpfosten zusammen, sodass Sachschaden entstand. Der Audifahrer verletzte sich bei dem Unfall und kam ins Krankenhaus. Die Insassen des Jeeps blieben unverletzt. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.

Voigt nimmt Mandat im Kreistag nicht an: Kirst rückt nach

Sandro Kirst wird nun doch Mitglied der CDU-Fraktion im Kreistag Greiz. Der Zeulenrodaer CDU-Stadtrat und Erste Beigeordnete der neu gewählten Bürgermeisterin Heike Bergmann (IWA-Pro Region) wird in das Kreisgremium nachrücken. Grund für diese Veränderung gegenüber unserem jüngsten Beitrag zu lokalen Prominenten, die es nicht in den Kreistag geschafft hatten, ist der Rückzug des Langenwolschendorfer Bürgermeisters Gisbert Voigt. Dieser hatte sein am 26. Mai errungenes Mandat nicht angenommen.

Elektrofahrrad in Weida gestohlen

Ein in der Weidaer Schlossstraße abgestellter Pkw Nissan mit Fahrradanhänger geriet ins Visier von Dieben, teilte die Polizei Greiz mit. Diese machten sich in der vergangenen Nacht von Montag zu Dienstag am Fahrradanhänger zu schaffen und stahlen das daran befestigte Pedelec der Marke Profet travel Bike. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden.

Johannistag in Naitschau und Hohenleuben

Am 23. und 24. Juni wird in vielen Kirchgemeinden in der Region der Johannistag gefeiert. Die Kirchgemeinde Naitschau lädt am Sonntag, 18 Uhr, in den Pfarrgarten ein. Die Andacht wird vom Bläserchor ausgestaltet und es gibt anschließend einen Imbiss.

Am Montag, 24. Juni, lädt die Kirchgemeinde Hohenleuben zu einer Andacht um 19 Uhr auf dem Friedhof in Hohenleuben ein. Musikalisch ausgestaltet wird auch diese Andacht durch den Posaunenchor.

Am Johannistag erinnern sich die Christen an Johannes den Täufer, der das Wirken Jesu Christi vorbereitet hat.

Neue Wege für ein besseres Miteinander im Zeulenrodaer Stadtrat

Die neue Fraktion CDU/Wählergruppe 24 wird nach der Sommerpause einen Antrag auf Änderung der Hauptsatzung in den Stadtrat einbringen. Konkret soll die Satzung um einen Paragrafen ergänzt werden, der regelt, dass aus der Mitte der Stadträte heraus ein Vorsitzender sowie Stellvertreter gewählt werden, die die Leitung des Gremiums übernehmen.

„Damit beabsichtigen wir einerseits eine Entlastung der Bürgermeisterin Heike Bergmann. Andererseits erhoffen wir uns dadurch einen Weg zu mehr vertrauensvoller und versöhnlicher Zusammenarbeit der Fraktionen und der Stadtverwaltung“, sagt der Fraktionsvorsitzende Markus Hofmann. Die Aufgaben eines Stadtratsvorsitzenden würden unter anderem die Abstimmung der Tagesordnung sowie die Leitung der Sitzung umfassen.

Gemäß Thüringer Kommunalordnung muss ein derartiger Antrag zu Beginn der Wahlperiode des neuen Stadtrates erfolgen und innerhalb von vier Monaten in Kraft treten. „Das Modell hat sich übrigens in vielen Räten bewährt“, so Hofmann, der als Beispiel den Kreistag des Landkreises Greiz nennt.

Belohnung erwartet Finder von Katze Holly in Triebes

Katze Holly wird von ihrer Familie in Triebes schmerzlich vermisst © privat | Privat

Seit dem 13. Juni wird die schwarze Katze Holly in der Wesserstraße in Triebes von Christin Dietz schmerzlich vermisst. Holly trägt ein blaues Halsband mit blauer Glocke, ist sehr zutraulich und mag Kinder. Familie Dietz wird sich beim Auffinden mit einer Belohnung erkenntlich zeigen und sind unter der Telefonnummer 0157/57795967 erreichbar. „Mir ist vor allem wichtig, Gewissheit zu haben. Ich kann nicht mehr richtig schlafen und habe keinen Appetit. Die Katze ist wie ein drittes Kind für mich“, sagt Christin Dietz. Alle Hebel habe sie in Bewegung gesetzt, um ihre Holly zu finden. Auch, wer eine tote Katze findet, die auf die Beschreibung von Holly passt, kann sich bei Christin Dietz melden.

Fohlenschau am Donnerstag in Merkendorf

Am Donnerstag, dem 20. Juni, von 9 bis 12 Uhr, findet im Reiterhof Köber in Merkendorf eine Fohlenschau mit rund 30 Tieren aus der gesamten Region statt. Deutsche Reitponys werden ebenso bewertet wie junge Pferde der Rasse Haflinger und schwere Warmblüter. An diesem Tag wird der Pferdenachwuchs genau begutachtet. Neben dem Körperbau kommen zum Beispiel auch Gangart unter die Lupe.

EU unterstützt tschechisch-deutsche Kulinarik, Begegnungen und die gemeinsame Sicherheit

Kürzlich fand im tschechischen Plesná die dritte Sitzung des Lokalen Lenkungsausschusses des Kleinprojektefonds der Euregio Egrensis statt.

Der Ausschuss gab grünes Licht für neun weitere Projekte aus dem Interreg-Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Tschechien - Sachsen in den Jahren 2021 bis 2027 in der Höhe von 74.000 Euro.

Bei den bewilligten Projekten handelt es sich um Kindergartenprojekte, Zusammenarbeit der Fußballvereine, tschechisch-deutsche Wanderungen im Grenzgebiet, gemeinsame Chorproben, Zusammenarbeit der Grundschulen und Gemeinden. Weiterhin haben 30 Teilnehmer eines Projektes die Möglichkeit, einen Blick in die böhmischen und sächsischen Kochtöpfe zu werfen und gemeinsam zu kochen. Ein weiteres wichtiges Projekt fördert die Zusammenarbeit von Polizeiexperten in unserer Grenzregion.

Für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte stehen derzeit über 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Die nächste Frist für die Einreichung der Projekte ist der 10. September dieses Jahres für den vierten lokalen Lenkungsausschuss, der am 22. Oktober zum letzten Mal in diesem Jahr stattfindet.

Anträge müssen mindestens sieben Wochen vor der Sitzung bei der Euregio Egrensis eingegangen sein. Alle Informationen sind auf der Website www.euregioegrensis.de einsehbar. Wer eine Idee für eine grenzüberschreitende Veranstaltung hat und dazu eine Beratung benötigt, kann sich bei Miroslava Dzianová unter der Telefonnummer 03741/ 180 8759 melden.

Stadtrat von Auma konstituiert sich

Die konstituierende Sitzung des Aumaer Stadtrats findet am Mittwoch, 19 Uhr, nicht wie üblich im Rathaus, sondern im ehemaligen Amtsgericht Auma, Markt 1, gegenüber des Rathauses Stadt.