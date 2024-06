Hohenleuben. Eigentlich sollte die JVA Hohenleuben seit Jahren leer stehen. Erst jetzt hat der Landtag beschlossen, sich der Zukunft der Immobilie anzunehmen.

„Ich freue mich sehr, dass der letzte Beschluss, den der Thüringer Landtag in seiner siebten Wahlperiode fasste, der zur Beauftragung der Landesregierung mit der Erstellung eines Nachnutzungskonzepts für die JVA Hohenleuben war“, sagt Dirk Bergner, Ex-FDP-Bürgermeister und aktuell Landtagsmitglied der Liberalen. Seit Jahren hatte er immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Nachnutzungskonzeption des Landes für die Freistaat-Immobilie geben müsse, wenn die letzten Gefängnis-Insassen in die gemeinsame mitteldeutsche JVA nach Zwickau umziehen. Bislang erntete er dafür meist nur Schulterzucken.

Beschluss: Landesregierung muss Konzept zur Nachnutzung des Gefängnisses im Kreis Greiz erarbeiten

Zuletzt hatte Bergner das Thema aber nochmals in großer Runde thematisiert und nun scheint es, kommt Bewegung in die Sache. Wenige Minuten bevor Landtagspräsidentin Birgit Pommer die Legislaturperiode ausläutete, konnte Bergner als Berichterstatter des federführenden Ausschusses Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten sowie als Redner der den Antrag einreichenden Parlamentarischen Gruppe der FDP ans Mikrofon des Landtages treten. Einstimmig folgte der Landtag in seiner letzten Amtshandlung den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse. „Für die JVA Hohenleuben wird ein Nachnutzungskonzept erarbeitet. Somit soll sichergestellt werden, dass es keine Leerstandsbrache inmitten des Städtchens Hohenleuben gibt, wenn in absehbarer Zeit die Gefangenen der JVA Hohenleuben in den JVA-Neubau nach Zwickau überführt werden“, freut sich Bergner, der nach aktuelle Umfragen mit seiner Partei den Wiedereinzug in den Landtag verpassen könnte.

Bergner sieht jahrelanges „Beamtenmikado“ als Ärgernis und hofft nun, dass der Weg geebnet ist

In der letzten Rede der laufenden Wahlperiode sprach Dirk Bergner den Kollegen aller Fraktionen ins Gewissen, dass man Hohenleuben nicht alleinlassen dürfe. Alle folgten am Ende dem Vorschlag, dass die Landesregierung ein Nutzungskonzept erarbeiten soll. © Büro Dirk Bergner | Daniela Hommel-Kreißl

Mit Schließung der JVA in Hohenleuben steht die Frage, was aus der landeseigenen Immobilie in Hohenleuben wird. Seit Jahren mahnte der FDP-Abgeordneten Dirk Bergner immer wieder an, dass die Landesregierung ein schlüssiges Nachnutzungskonzept für die JVA Hohenleuben vorlegt. „Nach einem wahren Beamten-Mikado innerhalb verschiedener Thüringer Ministerien hatte die FDP die Behandlung ihres Antrages im Landtag als Thema setzen lassen. Im April beschloss der Landtag daraufhin einstimmig eine Expertenanhörung. Eigentum verpflichtet! Dieser Satz gilt auch für die öffentliche Hand“, wiederholte Dirk Bergner in den vergangenen Jahren gebetsmühlenartig seine Auffassung.

Man stehe gemeinsam in der Verantwortung für das Vermögen des Landes, aber eben auch für eine verantwortungsbewusste Regionalentwicklung. Nun freut er sich, dass der Thüringer Landtag in dieser Frage zeigte, dass er zu sachlicher, überparteilicher Arbeit zum Wohle der Thüringerinnen und Thüringer sehrwohl in der Lage ist. Bergner hofft, dass die kommunalen Entscheidungsträger von der Landesregierung zeitnah gehört werden. Ideen, was aus dem Knast werden könnte, gibt es vor Ort einige. Sie reichen von der Nachnutzung vorhandener JVA-Werkstätten bis hin zur Eröffnung eines Knast-Hotels.