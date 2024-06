Neugernsdorf. 95 Jahre Schalmeienmusik: In Neugernsdorf steht nun ein besonderes Jubiläum an, bei dem natürlich die Musik im Mittelpunkt steht.

Anlässlich ihres 95-jährigen Bestehens laden die Schalmeienmusikanten 1929 SV Neugernsdorf am Samstag, 22. Juni, zum Musikfest auf den örtlichen Sportplatz ein. Am Nachmittag, ab 15 Uhr, können Besucher bei Kaffee und Kuchen den Klängen der Schalmeienmusik lauschen. Neben dem heimischen Verein und den „Oldies“ wollen sechs weitere Schalmeienkapellen auftreten, darunter der 1. Vollmershainer Schalmeienverein und die Schalmeienkapelle Thierbach. Für eine abwechslungsreiche musikalische Umrahmung sorgt DJ K.S. Music, schreiben die Organisatoren.

Auch für die jüngsten Gäste sei gesorgt: Hüpfburgen, ein Glücksrad und Kinderschminken warten auf sie. Auf dem Festplatz werden zudem Schausteller vertreten sein.

Tickets für diesen Tag gibt es im Vorverkauf an der Tankstelle in Wildetaube für drei Euro. Kurzentschlossene können ihre Tickets auch an der Abendkasse für fünf Euro erwerben. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Der Sonntag, 23. Juni, steht ganz im Zeichen des traditionellen Gaudi-Wettbewerbs. Ab dem Frühschoppen können die Mannschaften der umliegenden Ortschaften dabei ihre Kräfte messen. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.

Die Geschichte der Neugernsdorfer Schalmeien begann 1929 mit nur sieben Mitgliedern, schreibt der Verein. Über die Jahrzehnte hinweg haben sie zahlreiche Herausforderungen gemeistert, von dem Zweiten Weltkrieg über die Wende bis hin zu persönlichen Schicksalsschlägen. In den 1970er-Jahren feierte der Verein große Erfolge bei den Bezirksmeisterschaften und stieg 1981 sogar in die Sonderklasse auf. Ende der 1980er-Jahre wuchs der Verein auf 20 Mitglieder an. Der tragische Tod des Vereinsvorsitzenden im Sommer 2003 hinterließ eine tiefe Wunde, doch das musikalische Erbe wurde in seinem Sinne weitergeführt.

Eine Frauentanzgruppe unterstützte die Musiker viele Jahre und trug zur lebendigen Vereinsgeschichte bei. Seit 2011 feiern die Schalmeienmusikanten traditionell den Abschluss ihrer Saison mit einem Konzert im Bürgerhaus Weida, welches in diesem Jahr am 2. November stattfinden soll. Heute zählt der weithin bekannte Verein 40 Mitglieder, deren Gemeinschaft nicht zuletzt von Proben und gemeinsamen Unternehmungen geprägt ist.

Musikbegeisterte, die ein Instrument erlernen und Teil dieser Gemeinschaft werden möchten, sind eingeladen, sich mit den Neugernsdorfer Schalmeien in Verbindung zu setzen. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.facebook.com/schalmeienmusikanten1929.