Weida/Gera. Das Gymnasium verabschiedet in Gera seinen Abschlussjahrgang und bekommt ein besonderes Geschenk.

Mit einem besonderen Abschiedsgeschenk hat sich der Abiturjahrgang 2024 des Weidaer Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasiums von seiner Schule verabschiedet: Franz Weller übergab der Schulleitung eine große Leinwand mit einem selbst gestalteten Acrylbild des Namensgebers der Schule, Georg Samuel Dörffel. Alle Abiturienten ergänzten dieses mit ihrer Unterschrift. Das Bild soll einen würdigen Platz finden, teilte die Schulleitung mit.

Die Übergabe des Bildes fiel in die diesjährigen Abschlussfeierlichkeiten, die wieder von der festlichen Verabschiedung der Schüler in der Showbühne im Möbelhaus Rieger in Gera gekrönt wurden. 42 Gymnasiasten konnten ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Marek Frank war der „Abräumer“ des Abends. Für den Notendurchschnitt von 1,0 übergab ihm der Vorsitzende des Schulischen Fördervereins, Rasmus Röhling, den Abiturientenpreis des Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasiums für das beste Zeugnis. Neben dieser Auszeichnung erhielt er für herausragende schulische Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie die Abiturpreise 2024 der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sowie der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Für hervorragende Leistungen im Fach Sport sowie besonderes soziales Engagement wurde Maximilian Peter der „Pierre de Coubertin“-Schülerpreis 2024 verliehen.

