In Weida ist am 18. April der feierliche Spatenstich für die Ansiedlung der Firma Ratiodata SE erfolgt. Am sanierten Gewerbealtstandort Schloßmühlenweg entsteht ein Digitalisierungszentrum für 150 Mitarbeiter. In Sachen Dynamik der Wirtschaftsentwicklung hinkt aber insbesondere der Landkreis Greiz deutschlandweit gehörig hinterher, sagt das Forschungsinstitut IW in Köln in einer aktuellen Studie. © Funke Medien Thüringen | Marcel Hilbert