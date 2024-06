Greiz. Die Nachrichten, Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen aus dem Landkreis Greiz für Donnerstag, 20. Juni.

Fahrradpilgertour startet in Triebes

Am Sonntag, 30. Juni, startet um 10 Uhr auf dem Kirchplatz in Triebes ein besonderer Gottesdienst. An diesem Tag sind alle eingeladen, mit ihren E-Bikes und Fahrrädern Gottesdienst auch mal anders zu feiern: mit einer Fahrradpilgertour. Auf einer rund 25 Kilometer langen Strecke wird es Stationen geben zum Hören, Besinnen und Beten. Die Route verläuft über die Nässa, Langenwetzendorf und die Leuba-Talsperre bis nach Hohenleuben. Dort wird im „Lindenhof“ Rast gemacht. Dann geht es zurück nach Triebes.

Abwechslungsreiches Ferienprogramm im Museum Reichenfels in Hohenleuben

In der kommenden Woche startet das Ferienprogramm in Reichenfels. Es werden Einzelveranstaltungen und ein Drei-Tage-Projekt angeboten, die viel Wissenswertes und vor allem Spaß im Museum garantieren, schreibt Museumsleiterin Antje Dunse.

An den Dienstagen, 25. Juni und 9. Juli, jeweils um 14 Uhr steht eine kindgerechte Führung durch die Sonderausstellung „Holzwege“ mit Spiel und Spaß auf dem Programm.

Am Mittwoch, dem 26. Juni, geht es ab 14 Uhr um das „Gold des Waldes“, also Harz, und am Mittwoch, dem 10. Juli kommt die Försterin Claudia Kindermann-Weiss ins Museum und zeigt den Weg des Holzes von einem Bäumchen bis zum fertigen Schrank.

An den Donnerstagen, 27. Juni und 11. Juli, werden ab 10 Uhr lustige Holzgesichter gebastelt.

Im Drei-Tage-Projekt wird mit Lehm und Stroh und Quark und Eiern gebaut. Das Projekt wird zweimal durchgeführt – vom 2. bis 4. Juli und vom 16. bis 18. Juli. Beginn ist immer um 14 Uhr.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich: 036622/71 02 oder per Mail info@museum-reichenfels.de. Kinder zahlen für die Einzelveranstaltungen drei Euro und für das Drei-Tage-Projekt fünf Euro.

Bester Schnitt ist 1,3 an der Regelschule Berga

Insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe zehn erhielten in der Regelschule in Berga nun ihren Realschulabschluss. Zudem gab es für sechs Schüler der Klassenstufe neun den Hauptschulabschluss oder zusätzlich den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Das schreibt die Schule jetzt und freut sich: Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Abschluss in der Tasche.

Der Newsletter für den Kreis Greiz Alle wichtigen Informationen aus der Region Greiz, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Besten der Jahrgangsstufe zehn hatten einen Durchschnitt von 1,3 bis 1,5. Einige der Abschlussschüler besuchen ab August das Gymnasium, andere haben bereits einen Lehrvertrag unterschrieben oder setzen ihren Bildungsweg mit einer schulischen Ausbildung fort. Dass einige Schüler auch in Unternehmen unserer Kooperationspartner eine Ausbildung starten, „freut uns besonders“, schreibt Schulleiterin Heike Zöller.

Mit den Abschlussschülern wurden in diesem feierlichen Ambiente auch zwei Kolleginnen – zwei Urgesteine der Bergaer Schule – sowie der stellvertretende Schulleiter, Klaus Dobiasch, feierlich in den Ruhestand verabschiedet. „Ich lasse alle drei nur sehr ungern ziehen, auch wenn ich ihnen den wohlverdienten Ruhestand von Herzen gönne. Alle sind fast auf den Tag genau 40 Jahre und länger im Schuldienst tätig. 40 Jahre der gleichen Tätigkeit nachzugehen, sich stetig fortzubilden, um up to date zu sein und zu bleiben – das schaffen nicht viele Personen, vor allem nicht im Lehrerberuf. Die Präsenz von allen drei Kolleginnen und Kollegen wird in unserem Lehrerzimmer und im Unterricht sehr fehlen“, so Zöller.

Weitere Nachrichten aus der Region

Straße im Landkreis Greiz wird gesperrt

In Sirbis befindet sich am Abzweig Crimla ein Straßenabschnitt, auf dem in voller Fahrbahnbreite und auf einer Länge von rund 100 Metern Betonpflaster verlegt wurde. Dieses Pflaster ist nach den Jahren marode, schreibt das Landratsamt. Die Fahrbahn habe sich bereits abgesenkt. Aus diesem Grund wird die Kreisstraßenmeisterei des Landratsamtes Greiz das Pflaster entnehmen und durch eine bituminöse Trag- und Deckschicht ersetzen. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kann die Baumaßnahme nur unter Vollsperrung erfolgen. Das Bauvorhaben wird vom 24. Juni bis voraussichtlich 28. Juli realisiert. Eine Umleitung über Seifersdorf, Burkersdorf, Weida und Wolfsgefärth wird ausgeschildert

Johannistag wird in Naitschau gefeiert

Die Evangelische Kirchengemeinde Naitschau lädt am Sonntag, 23. Juni, ab 18 Uhr zur Abendandacht zum Johannistag in den Naitschauer Pfarrgarten (Nummer 20) ein. Musikalisch gestalten Bläserchor und die GitarrenschülerInnen die Feier dieses Abends. In der Andacht an der Feuerschale wird die Botschaft dieses Tages bedacht, in Lied und Gebet entfaltet. Es ist ein Mitbring-Imbiss geplant, daher wird darum gebeten, Salate, Brote, Aufstriche, Obst und Gemüse und Co mitzubringen. Bei Regenwetter findet die Feier in der Naitschauer Kirche statt.

Nominierungen für Klein- und Jungunternehmerpreis des Kreises Greiz noch bis 30. Juni möglich

Mit der jährlichen Vergabe des Klein- und Jungunternehmerpreises des Landkreises Greiz werden Unternehmer und Unternehmerinnen geehrt, die sich durch besonderes Engagement zu fachlichen, branchenbezogenen oder sozialen Themen auszeichnen. Für 2024 werden die Nominierungen noch bis zum 30. Juni von der Wirtschaftsförderung entgegengenommen, teilt das Landratsamt mit. Vorgeschlagen werden können kleine oder junge Unternehmen, die herausfordernden Zeiten in besonders kreativer Weise begegnen und sich neben unternehmerischem Erfolg durch soziale Verantwortung auf lokaler und regionaler Ebene auszeichnen. Der Klein- und Jungunternehmerpreis 2024 ist mit einem Preisgeld von 1.500 Euro dotiert, welches von der Sparkasse Gera-Greiz zur Verfügung gestellt wird. Der Preisträger wird im Spätsommer bekannt gegeben und geehrt.

Mehr Informationen und der Vordruck: www.landkreis-greiz.de oder unter der Telefonnummer 03661/87 64 27 oder E-Mail: wirtschaftsfoerderung@landkreis-greiz.de.

Konzert am Sonntag in Reichenbach

Am Sonntag, 23. Juni, ab 17 Uhr erwartet die Konzertbesucher ein besonderer Höhepunkt beim 79. Konzert der Calliope Kammermusikreihe. Das versprechen zumindest die Organisatoren. Der renommierte Pianist Guido Heinke will Werke von Chopin, de Falla, Skrjabin, Debussy, Ravel und Albeniz präsentieren. Ein besonderes Werk dürfen die Konzertbesucher sich nicht entgehen lassen: die Vierte Sonate des russischen Komponisten Alexander Skrjabin, die zum ersten Mal in der Calliope Kammermusikreihe gespielt wird. Das Konzert unter dem Motto „Europareise in einem Konzert“ findet am 23. Juni, ab 17 Uhr in dem Veranstaltungsforum, Wiesenstraße 62, in Reichenbach statt. Um Reservierung wird ausdrücklich gebeten.