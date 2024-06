Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das sind die Meldungen der Polizei, Veranstaltungsankündigungen und andere Nachrichten für den Landkreis Greiz.

Straße in Hohenleuben wird kurzfristig schon ab Freitag gesperrt

Wie das Landratsamt Greiz kurzfristig erst am Donnerstag mitteilt, wird die Landesstraße 1083 in Hohenleuben (Höhe Ortsstraße 30) bereits ab Freitag, 21. Juni, voll gesperrt. Die Firma PRO-Bau GmbH führt dringend erforderliche Arbeiten an einem Kanal aus. Diese Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden. Eine Umleitung werde innerorts ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden vom Landratsamt um Verständnis gebeten.

Betrunkener baut in Reust einen Unfall

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstagmorgen, 20. Juni, gegen 1.25 Uhr in Reust zu einem Unfall. Ein Auto kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun. Der Hauseigentümer lief zum Unfallfahrzeug, um zu helfen, wobei er feststellte, dass der 70-jährige Fahrer schwankte, als er aus dem Fahrzeug stieg. Die eingetroffenen Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum, wo durch Polizeibeamte ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 2,8 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Euro-Betrags, am Zaun einer in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich ermittelt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Linke in Greiz lädt zum Bürgergespräch

Am 22. Juni führt der Kreisverband Die Linke Greiz mit Leon Walter, Kandidat zur Landtagswahl im Wahlkreis 40, eine öffentliche Bürgersprechstunde am Puschkinplatz von 10 bis 13 Uhr durch. Unter dem Motto „Wo drückt der Schuh?“ möchte er mit Einwohnern über die kleinen und größeren Probleme ins Gespräch kommen.

Kleinreinsdorfer feiern Turnfest mit Schalmeienkonzert

Der Turnverein Kleinreinsdorf startet am Freitag, 21. Juni, mit seiner Sportfestwoche, die am Samstag, 29. Juni, ihren Höhepunkt mit einem Dorffest und dem großen Vereinsabend mit Schalmeienmusik und Tanzgruppen-Darbietungen ihren Höhepunkt findet.

Am Freitag, 21. Juni, steht ab 19 Uhr das Kleinfeldfußballturnier der Männer auf dem Sportplatz an, am Sonntag, 23. Juni, das für Kinder, Jugend und Mädchen. Ab 14 Uhr gibt einen Dreikampf, anschließend Festplatzbetrieb.

Am Montag, 24. Juni, gibt es ab 19 Uhr das Tischtennisturnier der Männer und Frauen im Gasthof Heiterer Blick, am Dienstag, 25. Juni, sind am gleichen Ort ab 17 Uhr die Kinder und Jugendlichen im Tischtennis dran.

Am Donnerstag, 27. Juni, wird ab 17 Uhr zum Kindernachmittag auf den Sportplatz eingeladen, am Freitag, 28. Juni, beginnt um 14.30 Uhr der Seniorentreff dort. Tanzgruppen, Turnerriege und Schalmeien wollen ein unterhaltsames Programm liefern.

Am Samstag, 29. Juni, gibt es ab 20.30 Uhr die Party-Nacht mit DJ Robby und den Kleinreinsdorfer Schalmeien und Tanzgruppen, am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr einen Festbetrieb, ab 13 Uhr den Festumzug und ab 14 Uhr wiederum ein Programm der Kleinreinsdorfer Vereinsmitglieder.

Osterlandgymnasiasten feiern ihre Zeugnisse

48 Abiturienten des Osterlandgymnasiums in Trägerschaft des Landkreises Greiz konnten auf der Showbühne Rieger in Gera bei einer feierlichen Veranstaltung ihre Abiturzeugnisse in Empfang nehmen. Den beiden Jahrgangsbesten Emilia Appelt und Jonathan Haenschke gratulierte die Schule zu einem Notendurchschnitt von 1,3. Direkt im Anschluss fand der Abiball auch bei Möbel-Rieger statt.

Schnuppertage bei den Greizer Tennisspielern

Nach der sehr guten Resonanz im vergangenen Jahr will der Tennisclub Blau Weiß Greiz auch in diesem Jahr wieder zwei Fast Learning Days durchführen. An diesen Schnuppertagen können Einsteiger in einem dreistündigen Gruppenkurs unter professioneller Anleitung die ersten Gehversuche auf dem roten Sand unternehmen und lernen dabei Schläge, Spielformen und Trainingsmethode kennen. Dabei stehen der Spaß am Spiel und motivierende Erfolgserlebnisse unter Gleichgesinnten im Vordergrund.

Mitmachen kann jeder, Tennisschläger und Bälle werden gestellt. Lediglich Sportschuhe und Sportkleidung sind mitzubringen, die Anmeldung sollte über die Plattform www.tennis-people.com/fast-learning-day erfolgen. Bereits am 29. Juni ab 10 Uhr findet der erste Fast Learning Day auf der Tennisanlage in der Beethovenstraße 58 in Greiz statt. Die zweite Gelegenheit bietet sich am 8. September, ebenfalls ab 10 Uhr.

Werther-Ausstellung im Sommerpalais Greiz

Das Erscheinen von Goethes „Werther“ vor 250 Jahren, das den Dichter schlagartig berühmt machte, nimmt das Sommerpalais Greiz zum Anlass einer besonderen Würdigung. Am Sonnabend, dem 22. Juni, gastiert im Festsaal die Schauspielerin und Sängerin Cora Chilcott mit ihrer szenischen Collage „Stern der dämmernden Nacht“. In der etwa einstündigen Aufführung kombiniert sie Versatzstücke aus Goethes aufsehenerregendem Briefroman mit rezitierten oder vertonten Gedichten auch anderer Schaffensperioden. Beginn ist um 15 Uhr. Karten kosten acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Eintrittskarte berechtigt auch zur Besichtigung der elften Triennale der Karikatur.