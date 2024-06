Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Mopedfahrer verletzt, Ausstellungseröffnung in Greiz und Ferienangebote in Zeulenroda

Mopedfahrer wurde bei einem Unfall leicht verletzt

Am 20. Juni, gegen 15 Uhr kam es in Auma an der Landstraße 1087, Einmündung Zeulenrodaer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Moped. Die 63-jährige PKW-Fahrerin missachtete dabei die Vorfahrt des 17-jährigen Mopedfahrers. Es kam zur Kollision. Der Mopedfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fahrer beging Unfallflucht in Zeulenroda-Triebes

Am 20. Juni, in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr wurde ein roter Citroën auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Zeulenroda-Triebes in der Schopperstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Dabei wurde der Kotflügel des PKW beschädigt, sodass es zu einem Sachschaden von ca. 1000 Euro kam. Ein Zeuge konnte erkennen, dass es sich um einen grauen PKW handeln soll, welcher durch einen älteren Mann gefahren wurde. Der Mann beging Fahrerflucht und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei Greiz bittet um Zeugenhinweise

Brücke im Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, in Läwitz, wird saniert

Die Brücke über die Weida in Läwitz wird instand gesetzt und saniert. Aus diesem Grund macht sich eine Sperrung auf der Kreisstraße 315 vom 24. Juni bis voraussichtlich 30. November notwendig. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Behelfsbrücke eingerichtet. Die Straße ist während der Bauarbeiten im Brückenbereich voll gesperrt. Zur Baumaßnahme gehören die Fahrbahnerneuerung sowie die lage- und höhenmäßige Anbindung der neuen Fahrbahn sowie die Rekultivierung des Bauumfeldes.

Straßensperrung in Zeulenroda-Triebes

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, dass in der Goetheallee 9-11 in Zeulenroda-Triebes, Arbeiten an der Abwasserleitung notwendig sind. Aus diesem Grund macht sich eine Änderung der Verkehrsführung bis 29. Juni notwendig. Aus Richtung Schleiz wird der gesamte Fahrzeugverkehr über die Fr.-Engels-Straße, Kleinwolschendorfer Straße umgeleitet. Der Beschilderungsplan kann unter www.zeulenroda-triebes eingesehen werden.

Der Ortsteil Stelzendorf feiert sein Sommerfest

Am Samstag, dem 22. Juni, ab 10 Uhr, lädt der Feuerwehrverein Stelzendorf, einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, zum Sommerfest in den kleinen, idyllisch gelegenen Ort, ein. Ab 10 Uhr wird zum Frühschoppen eingeladen. Der Scalepark in Stelzendorf ist natürlich auch geöffnet und wird einen Teilemarkt veranstalten. Auch alle diejenigen, die mit ihren Fahrzeugen auf die Strecke wollen, haben die Möglichkeit dazu. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Mühlendenkmal im Ort. Zum Familienfest am Nachmittag wird zum Bootsfahren auf dem Dorfteich eingeladen, zu einem Kinderprogramm mit Hüpfburg, Ponyreiten und mehr. Um 15.30 Uhr findet eine Vorführung der Voltigierer aus Pahren statt.

Ausstellungseröffnung im Unteren Schloss in Greiz

Am Sonntag, dem 23. Juni, 17 Uhr, wird im Museum im Unteren Schloss in Greiz ein Sonderausstellung „HIMMELS GEGENDEN“ von Uwe Klos eröffnet. Die Ausstellung, wo der Künstler Fotografien, Grafik und Malerei aus seinem Wirkungskreis zeigt, wird bis zum 11. August zu sehen sein. Die Ausstellung ist gleichsam eines Spazierganges durch das Werk verschiedener Schaffensperioden des Künstlers angelegt. Den Auftakt bilden Werke hochaktueller Ölmalerei, die durch eine großflächig angelegte Farbigkeit bestechen und eine provokative Konfrontation mit dem „ICH“ regelrecht provoziert. Die neue Sonderausstellung des Künstlers Uwe Klos in den Räumlichkeiten des Museums im Unteren Schloss, lädt zu Entdeckungen ein, die eine empfindsame Inspiration durch das Sehen in uns auslösen kann. Die gewaltige Kraft und sanfte Sensibilität seiner Kunstwerke ist durch die virtuose Nutzung verschiedener Techniken sowie künstlerischer Ausdrucksformen zu erklären. Dadurch wird eine dramaturgische Bandbreite vermittelt, der sich kein Betrachter entziehen kann.

Ferienangebote im städtischen Museum Zeulenroda

Das städtische Museum Zeulenroda lädt Kinder und Erwachsene zu interessanten Kursen in den Sommerferien ein © OTZ | Rebecca Rech

Für die Sommerferien hat das städtische Museum Zeulenroda ein museumspädagogischesProgramm für Kinder und Jugendliche geplant. Angeboten wird ein Kurs, der zumPorzellan malen einlädt. Zudem wird Interessantes über die Geschichte des Porzellans vermittelt. Kinder und Jugendliche können sich beim Erstellen vonCollagen ausprobieren und die Stadt Zeulenroda und deren Umgebung in Bildernentdecken. Und um das Museum mit der ganzen Familie kennenzulernen, kann aneiner Führung durch die Dauerausstellung teilgenommen werden. Porzellane bemalen mit Führung durch die Porzellanausstellung: Am Mittwoch, dem 3. Juli, 13.30 Uhr; 10. Juli, 10.30 Uhr, Donnerstag. 18. Juli, 13.30 Uhr und 25. Juli, 10.30 Uhr Die Kurse zur Herstellung von Collagen finden am Donnerstag, dem 4. Juli, 10.30 Uhr, 11. Juli, 14 Uhr und Mittwoch, dem 17. Juli, 14 Uhr, statt.

Zur Familienführung wird jeweils am Mittwoch, dem 24. Juli, 14.30 Uhr und am 31. Juli, 10 Uhr, eingeladen. Zu allen Veranstaltungen wird um Voranmeldung gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, unter 036628/6 41 35 oder per Mail unter museum@zeulenroda-triebes.de.