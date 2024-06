Arnsgrün. 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Arnsgrün: Ein Wochenende voller Gemeinschaft, Geschichte und Wettkämpfe.

Die Planungszeit von über einem Jahr und die harten Vorbereitungen der letzten Wochen haben sich für den Feuerwehrverein Arnsgrün/Eubenberg gelohnt. „Die Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens der freiwilligen Feuerwehr in Arnsgrün sind zu einem vollen Erfolg geworden“, sagte Alexander Richter. Drei Tage waren prall gefüllt mit Programm und ausgelassener Stimmung. Es gehe auch immer um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt bei solchen Feierlichkeiten, so Richter.

Der Newsletter für den Kreis Greiz Alle wichtigen Informationen aus der Region Greiz, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Festsitzung am Freitagabend erinnerte der Vorstand im Beisein zahlreicher Amtsträger, Vertreter benachbarter Wehren und Gäste aus Arnsgrün an die 100-jährige Geschichte. Die Grußworte der Anwesenden an die Jubilare sowie Beförderungen und Ehrungen verdienstvoller Mitglieder wurden untermalt von einer historischen Modenschau der Dienstkleidungen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Samstagnachmittag stand ganz im Zeichen der Wettstreite im Löschangriff. Neben neun Löschgruppen der Einsatzabteilungen hatten sich auch sieben Kinder- und Jugendgruppen zum Wettbewerb um die schnellste Zeit eingefunden. Erstmals seit Jahrzehnten stellte sich auch eine Frauengruppe aus Arnsgrün dafür auf. Bei den Erwachsenen siegte die Mannschaft aus Langenwolschendorf vor Schönbach und Oberpirk. Die Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren aus Arnsgrün siegten vor Oberpirk und Stelzendorf. Bei den Kindergruppen im Alter von sechs bis elf Jahren belegte Arnsgrün den ersten Platz und Pöllwitz den zweiten. Zum Abendprogramm heizten die Schalmeienkapelle Thierbach, die Live-Band Yéss und Disco Sound 2000 das Festzelt richtig ein. Bis tief in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert.

Der Festumzug von Feuerwehr, Vereinen und ortsansässigen Unternehmern und Handwerkern begeistert das gesamte Dorf Arnsgrün. © FFW Arnsgrün | Alexander Richter

Nach Festgottesdienst und Frühschoppen mit Bierkrugstemmen am Sonntag startete der große Umzug mit dem Motto „Arnsgrün stellt sich vor“ als Höhepunkt des Wochenendes. In 35 Schaubildern wurde sowohl historische und moderne Feuerwehrtechnik präsentiert, als auch die Vielfältigkeit des Dorfes Arnsgrün mit seinen Firmen, Vereinen und Institutionen aufgezeigt. Ein Spektakel für das ganze Dorf. Den krönenden Abschluss bot der Auftritt des Jugend- und Kinderballetts „kess“ aus Zeulenroda am Nachmittag.

Modenschau der Feuerwehr Arnsgrün. © FFW Arnsgrün | Alexander Richter

Das für den kleinen Ort riesige Fest zeigte, was von einer guten Dorfgemeinschaft mit vielen Helfern und Sponsoren auf die Beine gestellt werden kann. Neben den monatelangen Planungen waren großer logistischer und materieller Aufwand und tagelange Auf- und Abbauarbeiten nötig. Neben dem eigentlichen Programm waren zudem mehrere kleine Stationen eingerichtet wie Kinderschminken, Dorfrallye, Ausstellung der Ortschronik, Karussell, Hüpfburg und Training mit dem Feuerlöscher.