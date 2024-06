Vogtland. Von Schöneck bis Pöllwitz: Das sind die schönsten Touren für Familien im Vogtland in Thüringen und Sachsen

Der Sommer ist da und die Temperaturen locken nach draußen. Aber wohin? Und wo kann man auch als ganze Familie glücklich werden? Wir haben den Tourismusverband Vogtland nach Tipps für den nächsten Familienausflug gefragt. Hier sind die fünf schönsten.

1. Kinderwanderweg „Moosmännleinspuren“ Schöneck

Die knapp fünf Kilometer Familien-Wandertour, die an der Tourist-Information in Schöneck startet, bietet zahlreiche Erlebnis- und Rätselstationen auf dem Weg. Der Weg soll in erster Linie den Familien einen schönen Tag bescheren, aber ihnen auch den Ort näherbringen, die Geschäfte und Gastronomie einbeziehen und die Geschichte der Stadt erzählen.

Zielgruppe sind Kinder zwischen drei und acht Jahren. Der Weg ist so konzipiert, dass man ihn als Rundweg laufen kann, oder auch in mehreren Etappen an verschiedenen Tagen. Die drei großen Areale Zauberwald, Felsenburg und Goldgrube können unabhängig voneinander besucht und entdeckt werden. Den Weg begleitend, gibt es in der Tourist-Info das Entdeckerbuch, welches die Kinder führt, beim Lösen der Aufgaben unterstützt und auch eine schöne Erinnerung ist.

2. Drachenrundweg Syrau

Auch wenn die Wanderung mit ihren zehn Kilometern etwas länger ist, ist sie familienfreundlich gestaltet. Auf den Spuren der Drachen geht es rund um Syrau. An verschiedenen Rastplätzen erfährt der kleine und große Wanderer interessantes und lustiges über die sehr gefräßigen Ungeheuer, die vor langer Zeit im Vogtland ihr Unwesen getrieben haben sollen. Sie gaben vor 85 Jahren auch der einzigen Tropfsteinhöhle Sachsens ihren Namen: der Drachenhöhle Syrau, die immer einen Besuch wert ist.

Unterwegs auf dem Drachenrundweg Syrau, der sich besonders auf für Familien eignet. © Tourismusverband Vogtland | Jasmin Bärthel

Der Name folgt einer Sage: Auf der Anhöhe der jetzigen Windmühle soll ein mutiger Müllerbursche das gefräßige Ungetüm im Schlaf überrascht und mit der Mistgabel erstochen haben. So konnte die Liebste des Müllerburschen vor ihrem grausigen Schicksal bewahrt werden. Tafeln am Wegesrand erklären die Sage und mehr.

Die Drachenhöhle Syrau ist ein Höhepunkt für jeden Familienausflug. © Tourismusverband Vogtland | tino peisker

3. Wildtierpfad Plauen

Die etwa fünf Kilometer lange Rundtour verbindet die tierischen Erlebnispunkte rund um Plauen miteinander und bietet Augmented-Reality-Stationen – also Brillen oder Bildschirme, mit denen virtuelle Elemente in die reale Welt eingefügt werden. Durch sie kann man direkt vor Ort ein Animationsvideo live erleben und tiefer ins jeweilige Thema eintauchen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Der Weg ist besonders, da er gleich mehrere besondere Stationen miteinander verbindet: das Vogtländische Umwelt- und Naturschutzzentrum Pfaffengut, die Falknerei und Naturerlebniszentrum Herrmann und die Ausflugsgaststätte Pfaffenmühle mit den Tiergehegen.

4. Moorerlebnispfad im Pöllwitzer Wald

Der Moorerlebnispfad in Pöllwitz im Thüringer Vogtland ist ein ganz besonderer Höhepunkt. Nirgends sonst kommt man dem Moor so nah. 650 Meter lang führt ein Holzbohlenweg durch das Moor, 20 Informationstafeln erklären Tier- und Naturwelt kindgerecht. Informationen gibt es auch beispielsweise zu Moorleichen oder fleischfressenden Pflanzen. Und vom neun Meter hohem Aussichtsturm hat man einen tollen Blick auf das Gebiet von oben. Moosi Moosbeere erklärt hier Kindern gerne alles zum Moor. Nur wer alle Aufgaben gekonnt löst, kann Moosi Moosbeere – das entführte Maskottchen des Moores – aus den Fängen des heimtückischen Moorkönigs befreien.

Für die entspannte Erkundung sollten 2,5 bis 3,5 Stunden eingeplant werden. Sitzgelegenheiten sind an vier Stellen vorhanden.

5. Teppicherlebnis- und Rätselwanderweg Münchenbernsdorf

Die rund vier Kilometer lange Familienwanderweg in und um Münchenbernsdorf bietet wissenswerte Informationen zur historischen Teppichproduktion der Stadt. Weltberühmte Wandteppiche wurden in den heimischen Fabriken dieses Ortes individuell hergestellt und einige skurrilen Wandteppiche fanden sich sogar schon in Berlin auf Ausstellungen.

Auf Infotafeln wird die Geschichte erklärt, ein Würfelmemory oder ein Tastkasten laden zum Spielen ein. In der Nähe befindet sich auch ein Wildtiergehege, ein Spielplatz und ein Wassermatschplatz. Zahlreiche Rastplätze gibt es für gemütliche Picknickpausen – unter anderem steht darauf ein um 360 Grad drehbares Waldsofa.