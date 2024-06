Greiz. Von guten Schulabschlüssen in Greiz über eine fünfmonatige Vollsperrung, einer sagenhaften Schlossführung für Kinder bis hin zu Wanderungen und Festkonzert.

Abschlussergebnisse an der Elstertalschule liegen über dem Thüringer Durchschnitt

Die Elstertalschule Greiz hat in diesem Jahr 19 Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die hier gemeinsam gelernt und dann unterschiedliche Schulabschlüsse erworben haben – vom reinen Abgangszeugnis über den Hauptschulabschluss, den Qualifizierten Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss bis zum Abitur.

Die Gesamtheit der Ergebnisse liegt über den Durchschnitten des Landes Thüringen, teilt die Schulleitung mit.

Einige Abgehende absolvierten bereits den zweiten höherwertigen Schulabschluss, andere streben das in den nächsten Jahren in der Elstertalschule noch an. Als staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft konnten die Prüfungen in allen Bildungsgängen von den Lehrern der Schule selbst abgenommen werden.

Individuelles Lernen, soziale und gesellschaftliche Kompetenz sowie Persönlichkeitsentwicklung stehen bei den Lernprozessen im Vordergrund und die Ergebnisse zeigen, dass diese Art des Lernens gute fachliche Leistungen ermöglicht.

Weitere Nachrichten aus der Region

Brücke Läwitz wird saniert

Die Brücke Läwitz über die Weida im Zuge der Kreisstraße 315 wird ab 24. Juni bis 30. November instand gesetzt und saniert. Die Straße ist während der Bauarbeiten im Brückenbereich voll gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Behelfsbrücke errichtet. Zur Baumaßnahme gehören die Fahrbahnerneuerung sowie die lage- und höhenmäßige Anbindung der neuen Fahrbahn sowie die Rekultivierung des Bauumfeldes.

Sagenhaftes Oberes Schloss Greiz - Eine zauberhafte Führung für Kinder

Wer war Konrad der Falkner? Welche Geschichten ranken sich um die Uhr des Schlossturmes? Und welches Geheimnis umgibt den Schlossmönch? Diesen Fragen wird bei einer Führung für Kinder und ihre Begleiter auf dem Oberen Schloss Greiz am Mittwoch, 26. Juni, 10 Uhr, nachgegangen.

Viele Geschichten und Sagen ranken sich um die früheren Bewohner des Oberen Schlosses. Ganz Neugierige und kleine Greizfans können auf Entdeckungstour gehen und die Geheimnisse des Oberen Schlosses gemeinsam mit einer sachkundigen Stadtführerin lüften.

Die Karten sind nur im Vorverkauf in der Tourist-Information im Unteren Schloss erhältlich. Treffpunkt für die Führung ist das Torhaus des Oberen Schlosses Greiz. Die Entdeckertour dauert etwa eineinhalb Stunden.

Tolles Festkonzert der Städtischen Musikschule auf der Seestern- Panoramabühne

Dass Singen wirklich Spaß macht, bewiesen die Kinder der Singeklasse und der Musikalischen Früherziehung genauso wie Solistin Sophia Gomer. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda gaben die Musikschüler und Lehrer ein Konzert auf der Seestern-Panoramabühne Zeulenroda.

Auch den rund 100 Instrumentalisten merkte man den Spaß am Musizieren an. Alle Instrumente der Musikschule waren in großen Ensembles zu erleben und erhielten reichlich Beifall von einem begeisterten Publikum.

An Größe nicht zu toppen, war der Auftritt der Bläserklasse mit ehemaligen Schülern der Bläserklasse, bei der etwa 60 Mitwirkende auf der Bühne standen, von der hohen Flöte bis zur tiefen Tuba waren alle dabei. Der Abend klang mit dem Jeremy Sagala Trio jazzig aus.

Konzert der Musikschule Zeulenroda anlässlich des 40-jährigen Jubiläums auf der Seesternbühne. © Musikschule Zeulenroda | Musikschule Zeulenroda

Die Atmosphäre der Seesternbühne am Zeulenrodaer Meer sorgte dank des schönen Wetters für heitere Stimmung. Für diese sorgte auch der Gutschein für eine Bank im Vorgarten der Musikschule, den der abgewählte Bürgermeister Nils Hammerschmidt überreichte.

Ebenso konnten sich die Musikschule über eine Spende von 900 Euro der Sparkasse Gera-Greiz freuen.

Der Dank der Musikschule gilt auch Stefan Raddatz, der mit seinen Helfern Phillip, Franz und Lars dem Konzert zu einem ausgezeichneten Klang verhalf und bei Sebastian Herda, der kurzfristig Klavierbegleitungen übernahm sowie all den anderen Helfern. Als Musikschule wolle man auch explizit der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes danken, die die Arbeit mit den Musikschülern erst möglich machen. Man hoffe auf weitere 40 Jahre Musikschule Zeulenroda. Organisiert hat das Jubiläumskonzert der Fördervereinsvorstand der Musikschule.

Klavierabende im Greizer Kulturcafé

Jeden Mittwoch, beginnend am 10. Juli 2024 um 20 Uhr findet ein Klavierabend „Bach nach 8“ im Greizer Kulturcafé, Carolinenstraße 4 in Greiz statt. Es werden vorrangig Werke von J.S. Bach aufgeführt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Es wird um Anmeldung unter der Nummer 01522/ 185 45 46 gebeten.

Die Greizer Wandergruppen sind ab Thoßfell unterwegs

Die Mitglieder der Greizer Wandergruppen treffen sich am Mittwoch dem 26.06.24 um 8.30 h auf dem Penny Parkplatz. Dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Thoßfell Parkplatz Uferweg. Ab 9 Uhr beginnt die Wanderung über Hasenmühle, Wetzelsgrün zurück nach Thoßfell zur Mittagseinkehr. Die Strecke ist etwa zwölf Kilometer lang.