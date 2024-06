Greiz. So wurde das Greizer Sommerpalais und die Parkbänke verunstaltet. Ein dreister Dieb ist in Auma unterwegs gewesen.

Sommerpalais mit Graffito beschmiert

Am Freitag, dem 21. Juni, wurde in den Morgenstunden ein Graffito am Sommerpalais im Greizer Park bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, wurde es mit schwarzer Farbe aufgebracht. Im Nahbereich wurden weitere sechs Parkbänke mit der gleichen Farbe beschmiert. Die Tat muss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geschehen sein.

Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tätern geben können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegen.

Diebstahl aus einem Wohnhaus in Auma

Am Freitag, dem 21. Juni wurde zwischen 12 und 15 Uhr ein Fahrrad aus einem Wohnhaus in Auma gestohlen. Laut Polizeiangaben ist das Mountainbike der Marke Scott in den Farben grau, grün, orange gestaltet und hat zwei unterschiedliche Radfelgen. Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und nimmt Hinweise entgegen.