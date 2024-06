Landkreis Greiz. Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und dem restlichen Landkreis Greiz für Montag, dem 24. Juni.

Das sind die Nachrichten und Meldungen aus dem Landkreis Greiz für Dienstag, 25. Juni.

Neues Stück des „Thearter“-Vereins feiert in Greiz Premiere

Nachdem „Thearter“-Verein Greiz in den letzten Jahren vor allem Stücke für Kinder aufgeführt hat, wagen sich die Vereinsmitglieder nun wieder an eine Produktion für Erwachsene. Jeweils samstags, dem 6. Juli und 13. Juli, treten die Akteure jeweils um 19.30 Uhr in einer humoristisch-musikalischen Nummern-Revue auf, die sich der Unterhaltungsbranche in allen Erscheinungsformen widmet: Theater, Oper, Fernsehen oder Radio.

Das Grundgerüst ist simpel: Acht Stühle, vier Männer, vier Frauen und einige Requisiten. Mit wenigen Handgriffen wechseln die Schauspieler zwischen den Rollen und springen vom Audimax ins Fernsehstudio und weiter zur Radioübertragung. Da wird schon einmal die Sportreporterin zur Opernkritik verdonnert, da versucht sich der Uni-Professor als großer Dirigent, und auch der Besuch in der Festspiel-Stadt Bayreuth wird zum wenig romantischen Reinfall. Eingängige Chansons und absurde Sketche halten sich die Waage mit Fragen der Tagespolitik, dazwischen stellen die Darsteller aber auch immer wieder den Sinn ihres Daseins infrage. Die Fassung kommt nicht ganz ohne moderne Anpassung aus – anderes jedoch ist brandaktuell geblieben und sollte auch ein modernes Publikum immer noch zum Lachen und Nachdenken anregen. Tickets ab 13 Euro gibt es noch im 10arium montags von 17 bis 20 Uhr, in der Tourist-Info im Unteren Schloss und online im Ticket-Toaster. Einlass und Abendkasse sind am 6. und 13. Juli, jeweils ab 18.30 Uhr.

Der Zeulenrodaer Bildjournalist Heinz Frotscher nicht nur in seiner Heimatstadt eine Instanz. Am 28. Juni wird im Museum Zeulenroda von ihm eine Ausstellung eröffnet. © Heinz Frotscher | Heinz Frotscher

„Bilder der Heimat. Fotografien von Zeulenroda und Umgebung“ im Museum Zeulenroda

In Sachen „Fotografie“ ist der Zeulenrodaer Bildjournalist Heinz Frotscher nicht nur in seiner Heimatstadt eine Instanz. Mit Publikationen wie „Singende klingende Heimat“ sowie „Stadt auf der Höhe“ und fand er schon Mitte der 90er Jahre überregionale Beachtung. Feinsinnig und mannigfaltig führt er in seinem Werk eine Thüringer Kultur- und Naturlandschaft am sächsischen Grenzsaum vor Augen. Dabei spart er auch die alles bewegende Wirtschaft nicht aus. Beachtenswert ist, dass Heinz Frotscher dabei thematisch sowohl die nähere als auch fernere Heimat durchstreift. Die Sonderausstellung ist vom 28. Juni bis 3. November im städtischen Museum Zeulenroda-Triebes, Aumaische Straße 30-32, zu sehen.

Zum Tag der Architektur in Naitschau

Ein Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Langenwetzendorf im Ortsteil Naitschau lädt am Samstag aus Anlass des 30. Tages der Architektur von 9.30 bis 11.30 Uhr zur Besichtigung ein. Das Projekt orientiert sich an der vorhandenen Typologie des Ortes, greift traditionelle und dörfliche Bauweisen auf und entwickelt diese im Hinblick auf heutige und zukünftige Anforderungen weiter. Entsprechend der ortstypischen Bebauung wird ein giebelständiges Gebäude konzipiert, das sich in die bestehende Siedlungsstruktur einfügt und das Grundstück in einen südwestlichen Eingangshof und einen nordöstlichen Gartenbereich gliedert. In den orthogonal angeordneten Gebäudeteilen, die durch ein zentrales Treppenhaus verbunden sind, befinden sich auf zwei Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss vier Wohnungen. Drei Wohnungen sind als Etagenwohnungen konzipiert, im südöstlichen Gebäudeteil befindet sich eine Maisonettewohnung. Im Erdgeschoss dieses Gebäudeteils befinden sich die ebenerdigen Abstellräume. Neben der gemeinschaftlichen Nutzung des Hof- und Gartenbereiches sind jeder Wohnung private Freiflächen in Form von Terrassen und Balkonen zugeordnet.

Mit dem Burgfräulein Johanna und Sabine auf Tour in Greiz

Burgfräulein Johanna und Sabine laden zu einer Kindertour vom Torhaus des Oberen Schlosses Greiz zu einer sagen- und märchenhaften Runde ein. Am Mittwoch, dem 26. Juni, um 10 Uhr, sind alle großen und kleinen Entdecker eingeladen. Zu entdecken gibt es besondere Räume, wie zum Beispiel den Brunnenraum, das Gefängnis, den Pferdestall, in denen es vielleicht sogar spukt oder sich der Schlossgeist zu Wort meldet.Wer waren die Bewohner des Oberen Schlosses? Wer war zum Beispiel Konrad der Falkner und welche Geschichte erzählt vom sagenumwobenen Schlossmönch? An verschiedenen Stellen können Märchen geraten werden und vielleicht findet man in verborgenen Gängen einen Schatz. Natürlich kann auch der weithin sichtbare Schlossturm erklommen und das große Uhrwerk der Turmuhr besichtigt werden.Wer sich die Geheimnisse des Oberen Schlosses nicht entgehen lassen will, kommt mit zu diesem Rundgang mit Burgfräulein Johanna und Sabine.Teilnahmetickets sind in der Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz erhältlich. Preise für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

Mittagsführung zur Ausstellung: der „Denker“ als Motiv in der Triennale

Neben der unmittelbaren Auseinandersetzung mit Descartes Zitat und dem Thema der Triennale haben sich gleich mehrere Künstler Rodins »Denker« als Bezugspunkt gewählt, um das Thema zu interpretieren. Die Mittagsführung, am 26. Juni, um 12.30 Uhr, im Sommerpalais im Fürstlichen Greizer Park schaut genauer auf die Ausdeutungen.

Motorradtreffen in Coschütz

Zum Goldwingtreffen, sind alle Goldwingfans am Donnerstag, dem 27. Juni, um 18 Uhr und am Freitag, dem 28. Juni, um 10 Uhr, ins Kulturhaus Coschütz, Friedensstraße 38, Elsterberg, eingeladen.

Begeisterte Tango-Tänzer nach Greiz-Sachswitz eingeladen

Alle Begeisterten des Tangos, sind am Donnerstag, 27. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr nach Greiz-Sachswitz, Alte Schule, Am Ehrenhain 11, eingeladen. Zudem finden regelmäßig Unterricht immer dienstags 18 bis 19.30 Uhr und donnerstags 19.30 - 21 Uhr statt. Der Grundkurs umfasst 10 Unterrichtsstunden. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.