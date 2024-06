Bis Samstag, dem 29. Juni, muss die Schiene am Standort Reichenfels wieder befahrbar sein. Denn dann wird der tonnenschwere und 500 Meter lange Brückentrog für die Baustelle in Loitsch geliefert. Auch er soll am Samstag von der Straße auf die Schiene verladen werden. © Heidi Henze | Heidi Henze