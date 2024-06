Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Polizeinachrichten, Ankündigungen und andere Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und dem Rest des Landkreises Greiz.

Das sind die Polizeimeldungen, Ankündigungen und andere Nachrichten aus dem Landkreis Greiz für Mittwoch, 26. Juni.

17-Jähriger in Zeulenroda mit Drogen im Blut am Steuer – Beifahrer kommt sofort ins Gefängnis

Einen kuriosen Vorfall vermeldet die Polizei am Dienstag, 25. Juni. Nach der Mitteilung unterzogen Polizisten am Montag zuvor, also am 24. Juni, gegen 21.10 Uhr ein Auto am Oberen Bahnhof in Zeulenroda-Triebes einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich laut heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter Drogeneinfluss stand. Für ihn wurde die Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Für seinen Beifahrer endete der Abend noch im Gefängnis: Weil gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fahrradfahrer kollidiert in Greiz mit Blumenregal

Laut Polizei kollidiert am Montag, gegen 15.45, ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Fußweg in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz mit einem Regal, das vor dem dortigen Blumenladen stand. Er beschädigte die Ware, kam zu Fall und stieß mit dem Kopf gegen einen geparkten PKW. Auch an diesem entstand ein Sachschaden. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Mann laut eines Vortest unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Straße zwischen Tschirma und Altgernsdorf wird voll gesperrt

Der Landkreis Greiz beabsichtigt eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der 50 Hertz Transmission GmbH zwischen Tschirma und Altgernsdorf auf der Kreisstraße 208. Das teilt das Landratsamt am Dienstag, 25. Juni, mit. Die Straße wird voll gesperrt und eine Umleitung über Wittchendorf und Wildetaube wird ausgeschildert. Die Bauarbeiten sollen von 1. Juli bis vorraussichtlich 2. August dauern.

Die K208 weist einen sehr schlechten Straßenzustand mit Schlaglöchern, Straßenrandausbrüchen, Absenkungen und Rissen auf, schreibt das Landratsamt dazu. Aus diesem Grund wird der Streckenabschnitt auf einer Länge von rund einem Kilometer und einer Durchschnittsbreite von 3,80 Metern erneuert. Der Ausbau der Fahrbahn und der Nebenflächen erfolgt analog dem jetzigen Bestand. Im Zuge der Baumaßnahme wird die alte bituminöse Fahrbahndecke abgefräst, eine neue Trag- und Deckschicht aufgebracht, die im Abschnitt befindlichen maroden Durchlässe werden erneuert und die verlandete Entwässerung der Straße instand gesetzt. 50 Hertz wird im Zuge der Baumaßnahme auch alle Leitungen für die SuedOstLink-Trasse im Straßenbereich mit verlegen. Nach der Baumaßnahme werden auf der Umleitungsstrecke Ausbesserungsarbeiten der Fahrbahndeckschicht stattfinden.

Ortsdurchfahrt Vogelgesang wird voll gesperrt

Wie das Landratsamt am Dienstag, 25. Juni, mitteilt, muss die Ortsdurchfahrt Vogelgesang/die Landesstraße 1081 vom 27. Juni bis voraussichtlich 2. Juli voll gesperrt werden. Im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr führt die Firma Karlen & Kraske Bauunternehmen GmbH eine Deckenerneuerung durch. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Fahrbahn stattfinden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Alle Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden von der Behörde um Verständnis gebeten.

Wildkräuterführung in Weckersdorf

Eine Wildkräuterführung findet am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 13 Uhr statt. Getroffen wird sich dafür in Weckersdorf, am Abzweig Leitlitz. Die Kosten liegen bei 25 Euro pro Person. Mitzubringen sind ein kleiner Korb, ein Messer und wetterfeste Kleidung. Mehr Informationen bekommt man bei Marion Hegner unter der Telefonnummer: 01577/93 00 114, wo man sich anmelden kann.

Amtsblatt des Landkreises Greiz ist erschienen

Das Amtsblatt Nummer 16 mit der Einladung zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes TAWEG ist erschienen, teilt das Landratsamt mit. Es kann im Eingangsbereich oder der Pressestelle im Landratsamt, in der Dienststelle Zeulenroda-Triebes, Untere Höhlerreihe, sowie in der Straßenverkehrsbehörde in Weida, Am Schafberge 5, abgeholt werden. Ebenso ist es im Internet abrufbar: www.landkreis-greiz.de.

Kindergarten in Greiz unter den acht Finalisten beim deutschen Kita-Preis

Die Kinder und das Team vom Kindergarten Am Sommerbad Greiz rund um Leiterin Mandy Winter haben allen Grund zur Freude: Ihre Kita gehört zu den acht Finalisten der Kategorie „Kita des Jahres“ beim Deutschen Kita-Preis. Die Chancen steigen, vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung am 28. November in Berlin ausgezeichnet zu werden. Auf die Preisträger*innen warten eine Trophäe und Preisgelder in Höhe von 25.000 Euro, 15.000 Euro oder 10.000 Euro. In diesem Jahr neu: Ein mit 4.000 Euro dotierter Zusatzpreis zum Thema „Attraktivität der Arbeit“ gefördert vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Schon jetzt sind allen Finalisten die Teilnahme an der feierlichen Preisverleihung sowie 1000 Euro als Anerkennung für ihre hervorragende Arbeit sicher.

Der Newsletter für den Kreis Greiz Alle wichtigen Informationen aus der Region Greiz, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im bisherigen Auswahlprozess habe die Kita am Sommerbad zum Beispiel dadurch überzeugt, wie engagiert sich das Team für Teilhabe und gleiche Chancen aller Kinder und Familien im Ort einsetzt, heißt es in der Mitteilung. Durch halbjährliche Analysen des Sozialraums mache sie passgenaue Angebote und beteilige auch Eltern aktiv am Kita-Leben.