Sabine Löwe (vorne links) ist Wertungsrichter in Thüringen. Laut Vorschrift dürfen Thüringer nicht in ihrem Heimatland die Leistungen der Teilnehmer an der Landesmeisterschaft für Spielleute bewerten. Als aktive Mitspielerin im Spielmannszug Sachsensiedlung 1964/ Mühlhausen, die an den Kontest der Spielmannszüge im Ortsteil Triebes der Stadt Zeulenroda-Triebes teilnahmen, hat sie den 1. Triebeser Fanfarenzug während ihrer Kür hautnah erlebt. © Sabine Löwe | Sabine Löwe