19-Jähriger bei Unfall in Triebes verletzt

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Dienstag, 25. Juni, gegen 6.05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Triebesgrund in Triebes ein Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen PKW Fahrer und einem 19-jährigen Mopedfahrer. Augenscheinlich missachtete der 53-jährige die Vorfahrt des aus Richtung Dörtendorf kommenden 19-jährigen, sodass es zur Kollision kam, infolgedessen der 19-jährige zu Fall kam und sich verletzte. Der junge Mann wurde in ein Klinikum verbracht und an beiden Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.

Besondere Architektur in Greiz erleben

Bei einer Gründerzeitführung der Greizer Tourist-Information am Samstag, 29. Juni, können die Gäste wieder ausgewählte Beispiele architektonischer Juwelen in der Park- und Schlossstadt kennenlernen. „Entdecken Sie architektonische Besonderheiten und lernen Sie die wechselvolle Geschichte von ausgewählten Villen, Wohn- und Geschäftshäusern kennen. Prunk und Reichtum aus vergangenen Tagen sind weiterhin sichtbar und zu spüren“, lädt die Touristen-Information ein. Los geht es um 14 Uhr an der Information am Unteren Schloss, wo es auch die Tickets im Vorverkauf gibt.

Nächste Straße im Landkreis Greiz wird voll gesperrt

Die nächste Straße im Landkreis wird voll gesperrt, wie das Landratsamt Greiz mitteilt. Vom 3. Juli bis voraussichtlich 8. Juli betrifft das die Ortsdurchfahrt Gräfenbrück/Landesstraße 2331. Die Firma Karlen und Kraske Bauunternehmen GmbH will im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr die Fahrbahndecke erneuern.

Einwohnerversammlung in Greiz-Caselwitz

Der Obergrochlitzer Ortsteilrates lädt am Freitag, dem 28. Juni, zur Einwohnerversammlung in Caselwitz ein. Beginn ist 19 Uhr am Pfarramt. Auf dem Programm stehen die Vorstellung des neu gewählten Ortsteilrates, aktuelle Informationen über anstehende Termine und eine Bürgerfragestunde.

Ballnacht im „Römer“ am Samstag in Zeulenroda-Triebes

Der Kinder- und Jugendverein „Römer“ von Zeulenroda-Triebes lädt am Samstag, dem 29. Juni, von 16 bis 24 Uhr, zur Ballnacht ein. War die Ballnacht im Kinder- und Jugendverein in den vergangenen Jahren besonders auf Ballspielarten ausgerichtet, die nicht so im Focus der Öffentlichkeit stehen, wird sie dieses Mal natürlich angelehnt an die Europameisterschaft im Fußball sein. Die neue Bubble Ball Arena, die der Verein mit finanzieller Unterstützung von 17 Unternehmen erworben hat, kommt dabei zum Einsatz. So werden die Teilnehmer, je drei Spieler bilden ein Team, in der aufblasbaren Arena gegeneinander antreten. Es können aber auch einzelne Teilnehmer gegeneinander antreten, so Christoph Schwertling, Einrichtungsleiter. Kulinarisch wird der Verein zur Stärkung eine Reise durch Europa zaubern.

Tag der Architektur in Reichenbach und Naitschau

Für den bundesweit stattfindenden Tag der Architektur am Samstag, dem 29. Juni, hat sich die Kunsthalle Vogtland laut einer Mitteilung etwas Besonderes einfallen lassen: Sie lädt alle Interessierten zunächst um 9 Uhr in die aktuelle Schau „Mensch und Architektur“ ins Foyer des Neuberinhauses ein. Bei einem kleinen Frühstück kann die Ausstellung mit Fotografien, Collagen und Gemälden von sechs verschiedenen – zum Teil auch anwesenden – Künstlern besucht werden. Anschließend ist ein geführter Rundgang durch die Höhere Textilfachschule (TEX) geplant. Das Gebäude der Textilfachschule wurde 1927 nach Plänen des Stadtbaurates Wolfgang Rudorf (1890 bis 1956) und dem Architekten Rudolf Ladewig (1893 bis 1945) fertiggestellt und wird mit seiner expressiven Formgebung dem Neuen Bauen zugeordnet. Die Figuren an der Fassade, welche sich unter anderem auch am Wasserturm und der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof wiederfinden, stammen von dem zu Unrecht fast in Vergessenheit geratenen Leipziger Bildhauer Johannes Konstantin Göldel (1891 bis 1952). Die Veranstaltung ist kostenfrei. Start der Veranstaltung im Neuberinhaus. Ab 10.30 Uhr wird mit einem kleinen Spaziergang vom Foyer aus die Textilfachschule besichtigt.

Auch im Landkreis Greiz gibt es zum Tag der Architektur ein geöffnetes Bauwerk. In Naitschau wird ein Mehrfamilienhaus vorgestellt.

Konzert im Dom Zwickau

Am Sonntag, 30. Juni, findet ab 17 Uhr ein Orgelkonzert mit Henk Galenkamp im Zwickauer Dom St. Marien statt. Er spielt Kompositionen von Louis Marchand, Cesar Franck, Johann Sebastian Bach, Joseph Gabriel Rheinberger und Robert Schumann. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Spende erbeten.

Sonderführungen für Ferienkinder im Landwirtschaftsmuseum Blankenhain

Am Donnerstag, 4. Juli, lädt das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain zu einer Feriensonderführung ein: Von 10 bis 11 Uhr und von 13.30 bis 14.30 Uhr steht die Alte Dorfschule im Fokus, von 11 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr die Bockwindmühle.

Regelschüler aus Greiz feiern ihren Abschluss

Auch die Schüler der Lessing-Regelschule in Greiz haben in diesen Tagen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Der beste Notendurchschnitt, der erreicht wurde, war 1,2, dreimal lautete das Gesamtergebnis sehr gut, siebenmal gut. Lehrerin Ina Neubert bedauert aber auch, dass nicht alle Schüler den heiß ersehnten Realschulabschluss erreichten.