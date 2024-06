Landkreis Greiz. Ein gesperrter Bahnübergang und andere Nachrichten, Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Hier sind die neuesten Nachrichten und Meldungen für Freitag, dem 28. Juni, aus dem Landkreis Greiz.

Zeugnisausgabe des Staatlichen Berufsbildungszentrums Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda in der Vogtlandhalle

Weitere elf Abschlussklassen des Berufsbildungszentrums Ernst Arnold in Greiz-Zeulenroda erhielten ihre Zeugnisse auf der festlich geschmückten Bühne der Vogtlandhalle in Greiz. Zuerst nahmen die Schüler des Berufsvorbereitungsjahres beider Schulteile ihre Zeugnisse mit einem dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss in Empfang, gefolgt von drei Klassen der Berufsfachschule, die einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erlangten. Zusätzlich erwarben die Absolventen der Ausbildungsgänge Kinderpflege und Sozialbetreuer ihre Berufsabschlüsse. Das berichtet die Schule.

Die Absolventen der Höheren Berufsfachschule für Ergotherapie und Sozialassistenz des Berufsbildungszentrums Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda nach der Zeugnisausgabe. © Berufsbildungszentrum Ernst Arnold | Rainer Marsch

In einem zweiten Durchgang freuten sich die Schüler der Höheren Berufsfachschule Ergotherapie und Sozialassistenz über ihre bemerkenswerten Leistungen. Zudem dürfen nun 45 Absolventen der Fachschule Sozialpädagogik stolz die Berufsbezeichnung staatlich anerkannter Erzieher tragen. Umrahmt wurde die Zeugnisausgabe von einem Unterhaltungsprogramm durch Schüler und Mitarbeiter der Schule.

Die Laudatoren würdigten laut Mitteilung die erreichten Leistungen der Absolventen in humorvollen, wertschätzenden und kurzweiligen Beiträgen, die die Höhepunkte des Bildungsgangs noch einmal gekonnt in Szene setzten. Die Schulabgänger ließen in ihren Dankesworten die Ausbildungszeit Revue passieren und honorierten den motivierenden Einsatz ihrer Lehrer mit warmen und wertschätzenden Worten.

Kirchensommerfest und Feuerwehrfest in Greiz-Caselwitz

Auch in diesem Jahr wird von der Kirchgemeinde gemeinsam mit der Feuerwehr Caselwitz das Sommerfest am Sonnabend und Sonntag, 29./30. Juni, gestaltet. Am Samstag wird ab 14.30 Uhr in den Kirchgarten eingeladen. Ab 15 Uhr sind Kutschfahrten angesagt, Kinderschminken und Bastelangebot für Kinder. Sonntag ist Frühschoppen ab 9.30 Uhr im Festzelt angesagt. 15 Uhr gibt es im Festzelt Musik vom Posaunenchor. Der Sonntag wird traditionell mit einem Festgottesdienst eröffnet.

Weitere Nachrichten aus der Region

Bahnübergang Gräfenbrücker Straße in Weida gesperrt

Vom 1. bis 2. Juli sowie vom 9. bis 13. Juli ist in Weida der Bahnübergang Gräfenbrücker Straße voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt Greiz mit. Die Firma Sächsische Bau GmbH führt im Auftrag der Deutschen Bahn AG Arbeiten am Bahnübergang durch, teilt die Behörde mit. Während der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Gräfenbrück vom 3. bis 8. Juli soll der Bahnübergang halbseitig passierbar, der Verkehr werde mit einer Ampel geregelt. Die Umleitung erfolge analog der Umleitung der Vollsperrung in Gräfenbrück. Der Fußgängerverkehr sei jederzeit möglich. Alle Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden vom Landratsamt um Verständnis gebeten.

Der Seniorenrat von Zeulenroda-Triebes lädt zur Schulung älterer Autofahrer ein

Am Dienstag, dem 2. Juli, ab 16.30 Uhr lädt der Seniorenbeirat von Zeulenroda-Triebes zu einer weiteren Kraftfahrschulung für ältere Verkehrsteilnehmer ein. Ort der Schulung ist der Jugendclub „Römer“ in der Straße der DSF. Alle Interessierte sind willkommen.

Porzellane bemalen im Museum Zeulenroda-Triebes

Für die Sommerferien hat das Museum Zeulenroda ein museumspädagogisches Programm für Kinder und Jugendliche geplant. Angeboten wird ein Kurs, der zum Porzellan bemalen einlädt und Interessantes über die Geschichte des Porzellans erzählen will. Kinder und Jugendliche können sich zudem beim Erstellen von Collagen ausprobieren und die Stadt Zeulenroda und deren Umgebung in Bildern entdecken. Und um das Museum mit der ganzen Familie kennenzulernen, kann an einer Führung durch die Dauerausstellung teilgenommen werden.

Die Termine: 3. Juli, ab 13.30 Uhr; 10. Juli, ab 10.30 Uhr; 18. Juli, ab 13.30 Uhr und 25. Juli, ab 10.30 Uhr. Eintritt: elf Euro, ermäßigt: sieben Euro. Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, Telefon: 036628/64 135 oder E-Mai-Adresse: museum@zeulenroda-triebes.de.

Lego-Baustelle für Kinder in Greiz

Am Sonnabend, dem 29. Juni, von 10 bis 12 Uhr, sind wieder alle Lego-Freunde von fünf bis 14 Jahren zur Lego-Baustelle eingeladen. Treffpunkt ist die Landeskirchliche Gemeinschaft Greiz, Friedhofstraße 13a (Nähe Dialyse).

Blauzungen-Krankheit breitet sich im Landkreis Greiz aus

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Greiz macht in einer Mitteilung Halter von Wiederkäuern darauf aufmerksam, ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen. Seit Oktober 2023 sind in den Niederlanden, Belgien und auch in Deutschland (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz) Infektionen mit dem Virus der Blauzungenkrankheit aufgetreten. In den Sommermonaten sei mit einer verstärkten Ausbreitung der Krankheit in Deutschland zu rechnen, so die Behörde. Übertragen werde das Virus durch Insekten (Gnitzen), die in dieser Jahreszeit vermehrt aktiv seien. Das Virus verursache teilweise schwere Infektionen bei Schafen, die bis zum Tode führen können, und Rindern, bei denen beispielsweise ein massiver Rückgang der Milchleistung zu verzeichnen sei, schreibt das Landratsamt. Für Menschen sei die Blauzungenkrankheit dagegen völlig ungefährlich.

Seit Ende Juni ist den Haltern von Wiederkäuern in Thüringen durch eine Allgemeinverfügung die Möglichkeit gegeben, ihre Tiere durch Tierärzte mit einem inaktivierten Impfstoff zu schützen. Die Impfung ist freiwillig. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt rät Haltern, sich bei ihren praktizierenden Tierärzten zu informieren. Auch auf der Internetseite der Thüringen Tierseuchenkasse gibt es ausführliche Informationen zur Krankheit. Die Thüringer Tierseuchenkasse unterstütze je Impfung mit einer Beihilfe von einem Euro bei Rindern und 60 Cent bei Schafen.