Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ankündigungen und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen für den Landkreis Greiz für das Wochenende, 29./30. Juni.

Fahrrad-Kantor kommt wieder nach Berga

Die Kirchgemeinde Berga lädt zu einem Orgelkonzert am Sonntag, dem 30. Juni, ab 17 Uhr mit dem Fahrrad-Kantor Martin Schulze in der St. Erhard Kirche Berga ein. Er will Werke von norddeutschen barocken Meistern und als Kontrast dazu Orgelmusik, die in der DDR komponierte wurde, spielen. „Die in der DDR entstandenen Stücke sind dabei nicht nur interessant, sondern bisher leider eher unbekannt. Man darf gespannt sein“, schreiben die Organisatoren. Bereits ab 15 Uhr gibt es im Pfarrgarten die Möglichkeit, gesellig beisammen zu sein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Friedhofsführung für Kinder in Greiz

Am Donnerstag, 4. Juli, lädt die Tourist-Information Greiz wieder zu einer Friedhofsführung ein, die sich speziell an Kinder richtet. Sie schreibt dazu: „Der Tod ist etwas Natürliches und gehört zum Leben dazu. Kinder haben Fragen, sind neugierig, doch für Erwachsene ist es manchmal schwer diese Fragen zu beantworten. Der Greizer Friedhof mit seinen prunkvollen Grabdenkmälern von bedeutenden Persönlichkeiten der Greizer Stadtgeschichte und die zahlreichen hübschen Engelsfiguren erzählen viele Geschichten. Geschichten, um Kinder auch spielerisch an Themen wie Tod und Trauer heranzuführen.“

Die Gästeführerin will als ehemalige Kindergärtnerin einfühlsam auf die Fragen von Kindern eingehen und ihnen die Bestattungskultur kindgerecht nahebringen. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Tourist-Information im Unteren Schloss. Dort gibt es bis einer Viertelstunde vor Tourstart auch die Tickets für drei Euro (Kinder) und fünf Euro (Erwachsene).

Arbeitsmarktsituation im Landkreis Greiz nahezu unverändert

Im Landkreis Greiz gab es im Juni nur geringfügige Bewegung am Arbeitsmarkt, schreibt die Agentur für Arbeit Thüringen Ost. Insgesamt waren laut ihrer Mitteilung 2633 Personen arbeitslos gemeldet und damit 79 weniger als im Mai, jedoch 200 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank im Juni auf 5,6 Prozent, vor einem Jahr lag diese bei 5,2 Prozent.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, in der 38 Prozent aller Arbeitslosen betreut werden, gab es 1009 arbeitslos gemeldete Personen und damit 39 weniger als im Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es 94 Personen mehr.

Im Bereich der Grundsicherung, in Zuständigkeit des kommunalen Jobcenters Greiz, waren 1624 Personen arbeitslos gemeldet. Dies ist ein Minus von 40 Personen gegenüber Mai; im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 106 Arbeitslose mehr. Circa 62 Prozent der arbeitslosen Menschen im Landkreis werden in der Grundsicherung betreut. 2390 Bedarfsgemeinschaften zählt man aktuell, acht mehr als vor einem Jahr.

Im Juni meldeten sich nach der Mitteilung 397 Personen neu oder erneut arbeitslos, das waren 117 weniger als im Vormonat und zwölf weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 473 Personen ihre Arbeitslosigkeit, elf weniger als im Juni 2023. Seit Jahresbeginn gab es 2921 Zugänge von Arbeitslosen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 41 Meldungen. Dem gegenüber stehen 2805 Abmeldungen von Arbeitslosen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 89 Abmeldungen. Es meldeten sich 141 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 26 weniger als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 130 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 28 weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der gemeldeten freien Arbeitsstellen im Landkreis ist im Juni gesunken, und zwar um 16 auf 539. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 195 Stellen weniger (minus 26,6 Prozent). Die Unternehmen meldeten im Juni 116 neue Arbeitsstellen, das waren 31 mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind damit insgesamt 591 Stellen eingegangen, das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 76 beziehungsweise elf Prozent.

Irchwitzer sagen: Tschüss Grundschule

Mit einem kleinen Programm verabschieden sich kürzlich die Mädchen und Jungen der Klasse 4a aus der Grundschule Greiz-Irchwitz. Wie für über 250.000 Schüler in Thüringen gab es auch in der Irchwitzer Schule die Zeugnisse. 135 Mädchen und Jungen erhielten sie bei der Jahresabschlussfeier in der neue rekonstruierten Turnhalle. Darunter 40 Viertklässler, von denen neun ins Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium und 31 in die Regelschulen der Kreisstadt verabschiedet wurden. „Es war ein guter Jahrgang, vor allem ein sehr sportlicher“, so Schulleiterin Arlett Böhnisch. Sie freut sich mit ihrem Kollegium auf rund 40 kleine ABC-Schützen, die ab 1. August die Klassen 1a und 1b in Irchwitz besuchen wollen.

Elektro-Open-Air im Freibad Teichwolframsdorf

Zum Elektronik-/Techno-Open-Air Heimathafen wird am Samstagabend, 29. Juni, in das Sommerbad Teichwolframsdorf eingeladen. DJs aus der Region und darüber hinaus wollen mit den Gästen bis in die Nacht feiern. Es soll drei Floors geben. Beginn ist um 21 Uhr.

zeuner