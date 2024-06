Greiz/Schleiz. Noch vor ein paar Jahren gehörte das Krankenhaus Schleiz dem Kreis Greiz. So wollen die Verantwortlichen die Zusammenarbeit nach der Insolvenz der Sternbach-Klinik in Schleiz fortsetzen.

„Wir bedauern die finanzielle Schieflage der Sternbach-Klinik und werden die Umsetzung des Sanierungskonzeptes nach Kräften unterstützen“: Das schreibt die Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH, nachdem bekannt wurde, dass die Sternbach-Klinik in Schleiz Insolvenz anmelden muss, die man aber in Selbstverwaltung stemmen will.

Bis vor wenigen Jahren gehörte das Schleizer Krankenhaus noch zum Landkreis Greiz beziehungsweise dem Kreiskrankenhaus Greiz, bis dieses in Zahlungsschwierigkeiten kam. Das hatte damals viele Diskussionen hervorgerufen und führte schließlich zum Verkauf des Schleizer Krankenhauses an die Sternbach-Kliniken.

„Trotz der Insolvenz der Sternbach-Klinik werden wir unsere strategische Zusammenarbeit fortsetzen und die Herausforderungen proaktiv angehen“, schreibt das Greizer Krankenhaus jetzt.

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg will Zusammenarbeit trotz Insolvenz fortsetzen

Die Sternbach-Klinik erhalte aus Greiz weiter vollumfänglich „Unterstützung im Bereich der Krankenhaus-IT“. „Bei den durch Greiz erbrachten Leistungen handelt es sich ausschließlich um IT-Leistungen, die von der Sternbach-Klinik angefordert werden beziehungsweise im Rahmen der Umsetzung der Krankenhaus-Digitalisierung (Krankenhauszukunftsgesetz) notwendig sind“, heißt es weiter. Mit dieser Aussage scheint man sich auf den Vorwurf von Hartmut Jacobi, Beiratsmitglied der Klinik in Schleiz, zu beziehen, dass aus Schleiz „noch immense finanzielle Leistungen an das Kreiskrankenhaus Greiz gezahlt werden“ müssten.

Auch Arne Balies, Geschäftsführer der Sternbach Klinik, wird in der Mitteilung aus Greiz zitiert: „In den drei Jahren, seitdem die Sternbach-Klinik das Schleizer Krankenhaus übernommen hat, war unsere Zusammenarbeit mit dem Greizer Krankenhaus stets von Fairness geprägt.“ Ralf Delker, Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH, habe großen Respekt vor der Leistung der Sternbach-Klinik, die das Schleizer Krankenhaus unter den aktuellen schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich weiterentwickelt habe: „Trotz der Insolvenzrisiken werden wir das Schleizer Krankenhaus in seinem Sanierungsprogramm weiterhin unterstützen.“