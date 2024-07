Landkreis Greiz. Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und dem restlichen Landkreis Greiz

Am Freitagnachmittag kam es im Greizer Schlosspark zu einer Bedrohung. Zwei junge Männer waren mit Fahrrädern unterwegs. Ein angetrunkener 39-Jähriger holte einen Fleischhammer hervor, schwang diesen und rannte mit erhobenen Hammer hinter den Radlern her. Die beiden Radfahrer konnten unverletzt entkommen. Der einschlägig vorbestrafte Täter wurde von der Polizei gestellt. Eine Strafanzeige wegen Bedrohung wurde gefertigt. Der Fleischhammer wurde beschlagnahmt.

Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft zu laut

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in der Zeulenrodaer Alleestraße am ehemaligen WAZ-Gebäude ein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft statt. Nach dem Spiel Deutschland gegen Dänemark wurde die Party nicht beendet. Der Veranstalter spielte laute Musik und grölte, sodass sich zahlreiche Anwohner bei der Polizei beschwerten. Die Beamten der PI Greiz mussten mehrfach einschreiten. Erst gegen 1 Uhr kehrte endgültig Ruhe ein. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen ruhestörenden Lärms wurde eingeleitet.

Heckscheibe beim Opel eingeschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Heckscheibe eines im Zeulenrodaer Meisterweg geparkten Opel Vectra eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die PI Greiz sucht Zeugen. Telefon: 03661/6210, Aktenzeichen: ST/0167561/2024

Alkohol getrunken und trotzdem gefahren

Am späten Freitagabend führten Beamte der PI Greiz in der Geraer Straße in Weida eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 21:45 Uhr wurde ein VW Caddy gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Auf Tour zum Saale-Viadukt

Mitglieder des Greizer Wandervereins e.V. und der Freien Wandergruppe treffen sich am Mittwoch, dem 3. Juli, um 8 Uhr, am Greizer Lidl. In Fahrgemeinschaften fahren wir nach Ziegenrück in die Bahnhofstraße und parken dort am Straßenrand. 9 Uhr beginnt unsere 14 Kilometer lange Wanderung über das Saale-Viadukt, dann Richtung Hemmkoppe zum zweifachen Saaleblick. Weiter am Saalehang entlang bis nach Walsburg in den Fuchsbau zur Mittagseinkehr. Der Rückweg geht gemütlich auf der anderen Seite der Saale zum Ausgangspunkt zurück. Bei dieser Wanderung bitte eine kleine Taschenlampe oder Handy mit dieser Funktion mitbringen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Flächennutzungsplan der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf liegt aus

Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gibt bekannt, dass der zweite Entwurf des Flächennutzungsplanes vom 22. Juli bis zum 30. August auf der Internetseite der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (www.mohlsdorf-teichwolframsdorf.de) und des Planungsbüros GÖL mbH (www.goel.de) zur Einsichtnahme bereitliegt. Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat den zweiten Entwurf zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mit allen Ortsteilen gebilligt und zur Behördenbeteiligung bestimmt. Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, für das Gebiet der gesamten Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf die beabsichtigte Art der Bodennutzung für die nächsten 15-20 Jahre in den Grundzügen festzulegen und damit die weitere städtebauliche Entwicklung vorzugeben. Während der Auslegung können Anregungen und Bedenken schriftlich oder elektronisch vorgebracht werden. Elektronische Stellungnahmen sind an folgende E-Mail-Anschrift zu richten: verwaltung@md-td.de.

Oldtimer gehen auf Tour

Am Samstag, dem 6. Juli, findet zum dritten Mal das Oldtimertreffen „Classic‘s Deluxe“ auf dem alten Gelände der Bundesgartenschau (BuGA) „Neue Landschaft“ in Ronneburg statt.

Um 10 Uhr starten die Teilnehmer, um 22 Uhr endet die Veranstaltung mit einer Aftershowparty mit Live DJ. Es werden viele verschiedene Aussteller vor Ort sein und auch eine Motorradstuntshow mit dem mehrfachen Landesmeister verschiedener Hubraumklassen wird stattfinden. Zudem ist eine Pokalverlosung verschiedener Kategorien, wie „Show & Shine“ geplant. Vor Ort werden auch viele verschiedene Oldtimerliebhaber mit ihren Fahrzeugen, diese mindestens 30 Jahre alt sind, sein.