Landkreis Greiz. Imkerverein lädt ein. Ein Trödelmarkt lockt Fans von Altem und Schönem an und an diesem Ort im Vogtland kann man für den guten Zweck golfen gehen.

Trödelmarkt in Greiz

In diesem Monat findet der Greizer Trödelmarkt jeden Donnerstag und Samstag in der ehemaligen Greika-Halle am Papiermühlenweg statt. „Alles muss raus wegen bevorstehender Veränderungen“, begründet Cheforganisatorin Sonja Tellschaft die erweiterten Zeiten des Trödelmarktes. Los geht es bereits an diesem Donnerstag, 4. Juli. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr bieten rund ein Dutzend Händler in und an der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher, historische Accessoires, Kunstobjekte und technische Gerätschaften bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar aus früheren Zeiten. Selbstverständlich ist auch jeder willkommen, der einfach gerne einmal in Dingen aus Uromas Zeit stöbern möchte. Auch samstags findet der Trödelmarkt von 8 bis 15 Uhr statt. Die Zufahrt ist ausgeschildert, der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl der Trödelmarktbesucher ist auch gesorgt. Mehr Informationen gibt es unter Telefon: 0159 / 0638 6412.

Tag der deutschen Imkerei

Am Sonntag, 7. Juli, findet von 10 bis 17 Uhr der Tag der deutschen Imkerei in der Gartenanlage „Am Finkenberg“ in Auma statt. Neben der Besichtigung des Bienenhauses und der Blühflächen, gibt es Informationen über die Bienenhaltung und zur Anfängerausbildung in Thüringen. Es ist viel Interessantes rund um die Biene zu erfahren, so Karl-Heinz Müller, Vorsitzender des IV Auma 1894. Der Verein begeht in diesem Jahr sein 130. Jubiläum. Zu dieser Veranstaltungen sind alle Interessenten recht herzlich eingeladen.

Mit dem Rad zur Arbeit läuft noch bis Ende August

Im Mai ist die große Mitmachaktion der AOK „Mit dem Rad zur Arbeit“ gestartet. Ziel ist, dass sich möglichst viele Berufstätige und Studierende bis zum 31. August 2024 an mindestens 20 Tagen für den Weg in den Sattel schwingen. Es ist also noch genug Zeit, sich für mehr Gesundheit und Umweltschutz anzumelden und mit etwas Glück sogar einen der Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Die AOK PLUS stiftet zudem je 1500 gefahrene Radkilometer einen Baum für regionale Wiederaufforstungsprojekte, teilt die AOK Plus- die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, mit. In Sachsen und Thüringen wurden seit Mai bereits 1660 Bäume erradelt, so die Krankenkasse.

Zurich-Cup auf dem Tempelwald

Zum Blitzturnier auf dem Tempelwald auf dem Kunstrasenplatz am Freitag, 5. Juli, ab 16 Uhr, lädt der 1. FC Greiz (Landesklasse Thüringen) ein. Ihr Kommen haben zwei Regionalligateams vom VFC Plauen und dem FC Carl Zeiss Jena zugesagt. Beide Teams werden in Bestbesetzung antreten. Im Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ werden die Teams die Plätze 1 bis 3 ausspielen. Ein Spiel ist mit zweimal 30 Minuten angesetzt.

1. Spiel ab 16.30 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Greiz; 2. Spiel um 17.45 Uhr: VFC Plauen - 1. FC Greiz; 3. Spiel ab 19 Uhr: FC Carl Zeiss - VFC Plauen. Gegen 20 Uhr ist die Siegerehrung. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es im Bierzelt noch Musik von DJ Uwe.

Einlass ab 15.30 Uhr, Eintritt: 11 Euro, Karten im Vorverkauf 9 Euro.

Auf diesem Golfplatz im Vogtland kann man mit Turnierteilnahme krebskranken Kindern helfen

Bei den 43. bundesweiten Golf-Wettspielen gehen in diesem Jahr wieder tausende Golferinnen und Golfer an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder Krebshilfe zu unterstützen.

Auch der Golfclub Talsperre Pöhl e.V. engagiert sich am 6. Juli mit einem Benefiz-Golfturnier für den guten Zweck. Für die Teilnehmenden des Turniers in Pöhl/Möschwitz gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 5. Oktober 2024 im Aachener Golf Club 1927 e.V. zu qualifizieren. Interessierte Golferinnen und Golfer können sich für das Turnier in Pöhl/Möschwitz anmelden. Alle Turnierpreise werden von dem langjährigen Sponsor Deka Bank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, gestellt.

Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe – eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe – engagiert sich für die Bekämpfung von Krebserkrankungen im Kindesalter. Zu den von ihr geförderten Projekten zählen unter anderem der Auf- und Ausbau von Kinderkrebszentren, die Entwicklung neuer Therapien sowie die Einrichtung von Elternhäusern und -wohnungen in Kliniknähe. Die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe finanzieren ihre Aktivitäten ausschließlich aus freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Sie erhalten keine öffentlichen Mittel. Weitere Informationen gibt es unter www.krebshilfe.de.