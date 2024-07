Greiz. Die 38 aktiven Mitglieder des Fanfarenzuges Greiz holen sich zum dritten Mal den Thüringen-Meister-Titel und treten nun bei der Weltmeisterschaft in Niedersachsen an.

Die Weltmeisterschaft der Word Association of Marching Show Bands (WAMSB) findet in diesem Jahr in

Rastede bei Oldenburg statt. Der Fanfarenzug Greiz ist dabei. 86 Bands aus 14 Nationen mit nahezu 3500 Teilnehmenden nehmen an der Weltmeisterschaft teil. Die WAMSB vereint weltweit alle Arten von Musikgruppen, die Musik in der Bewegung betreiben, vom Spielmanns- und Fanfarenzug über Blasorchester bis hin zu Marching-Bands und Drum and Bugle Corps. Der Fanfarenzug Greiz wurde zum dritten Mal in Folge Mitte Juni beim 26. Thüringer Musik-Kontest zum Thüringen-Meister geehrt.