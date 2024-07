Landkreis Greiz. Heidi Henze ist begeistert vom Turnverein Kleinreinsdorf und den vielen Aktivitäten.

Es war ein Beben, das durch große Emotionen vom Publikum und den Akteuren ausgelöst wurde und im Festzelt in Kleinreinsdorf deutlich zu spüren war. Gut 97.000 Euro, eine solche Stange Geld, ausgereicht vom Landessportbund Thüringen, hatte selbst der Landtagsabgeordnete Christian Tischner noch nicht überreichen dürfen. Aber auch er ist überzeugt, dass es beim Turnverein Kleinreinsdorf gut angelegt sei. „Es ist ein toller Verein“. Wahrlich, denn hier wird Vereinsarbeit gelebt.

Junge Mütter oder Väter, kommen mit ihren Neugeborenen zum Sport und schon wenn sie ein halbes Jahr jung sind, bekommt der Nachwuchs ein T-Shirt des Vereins geschenkt. Sozusagen als Investition in die Zukunft, sagt Friedhard Bauch, der umtriebige und flotte Vereinsvorsitzende. Die Kleinen werden im Verein auch gleich integriert, denn bis zum Alter von vier Jahren ist ihre Mitgliedschaft kostenfrei. Das ist die eine Seite der Gemeinschaft, die in Kleinreinsdorf gelebt wird. Die andere Seite ist, dass hier das Zusammengehörigkeitsgefühl ganz obenan steht. Wie sonst lässt sich erklären, dass die Mitglieder, die mittlerweile in Berlin und selbst in Werdau ansässig sind, trotzdem Mitglieder im Verein bleiben und wenn möglich auch ganz oft in ihrem Heimatdorf vor Ort sind und mit anpacken.

Als ich die Rolle des Vorsitzenden dabei ansprach, wiegelte er sofort ab und betonte: „Wir sind eine große Gemeinschaft und jeder ist wichtig bei uns“. Ich kann da nur sagen: „Macht weiter so!“ Ich bin überzeugt, dass zum 100-jährigen Jubiläum ein noch größeres Beben in Kleinreinsdorf zu erwarten ist.

