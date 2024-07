Greiz. Von einer effizienteren Notaufnahme im Greizer Krankenhaus, über eine Buchveröffentlichung bis hin zu einer Friedhofsführung für Kinder und einer Veranstaltung im 10arium.

Optimierung der Patientenversorgung in der Greizer Notaufnahme

Durch die vom Freistaat Thüringen geförderte Digitalisierung der Notaufnahme des Greizer Krankenhauses wird die Versorgung der Patienten weiter verbessert. Im Juni 2024 wurde ein neuer Leitstand installiert.

Das Projekt bietet zahlreiche Vorteile. Das digitale Notfall-Dashboard und standardisierte digitale Aufnahmedokumente erleichtern die Arbeit des ärztlichen und pflegerischen Dienstes erheblich. Ein Dashboard ist der englische Begriff für Armaturenbrett. Es handelt sich um eine grafische Benutzeroberfläche, also eine Anordnung verschiedener grafischer Elemente, die der Visualisierung von Daten oder der Verwaltung von Systemen dient.

Wichtige Informationen werden jetzt in der Notaufnahme systematisch erfasst und visualisiert und der Dokumentationsaufwand somit deutlich reduziert. Der ärztliche Leiter der Notaufnahme, Matthias Vogel, betont, dass „die schnelle und übersichtliche Anzeige der behandlungsrelevanten Daten das strukturierte Arbeiten in der Notaufnahme unterstützt und ein wichtiger Schritt hin zur umfassenden digitalen Patientenakte ist.“

Die Teamleiterin der Notaufnahme, Heike Adler, fügt hinzu: „Durch die Standardisierung und Anpassung der Aufnahmedokumente können wir diese einfacher und schneller bearbeiten, was uns mehr Zeit für die Notfallbetreuung lässt.“

In den nächsten Projektschritten wird die Meldekette innerhalb des Krankenhauses weiter optimiert. Eine vollständig digitale Anbindung der Rettungsdienste ermöglicht die frühzeitige Übernahme und Auswertung medizinischer Informationen im Krankenhausinformationssystem, was einen optimalen Behandlungsbeginn sicherstellt. Die Integration eines neuen Medikationssystems wird die Patientensicherheit erhöhen und die Arbeit des gesamten Teams effektiv unterstützen.

Greizer veröffentlicht Lyrikband

Der Greizer Autor Volker Müller hat erneut die Verbindung zur bildenden Kunst gesucht. Sein eben erschienener Lyrikband „Dabei ging nur ein leichter Regen nieder“ wird durch 29 Holzschnitte des Elsterberger Malers und Grafikers Peter Zaumseil bereichert. Das geht aus der Website des in Leipzig beheimateten Engelsdorfer Verlags hervor. Das ist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen Zaumseil und Müller nach „Lob der Bäume“ von 2017. In zwei weiteren Büchern des Greizers sind Arbeiten von Günter Weiß (Oelsnitz) und Frank Herbert Zaumzeil (Kleingera) zu finden.

Friedhofsführung für Kinder in Greiz

Der Tod ist etwas Natürliches und gehört zum Leben dazu. Kinder haben Fragen, sind neugierig, doch für Erwachsene ist es manchmal schwer diese Fragen zu beantworten. Am Donnerstag, 4. Juli, 10 Uhr, findet auf dem Greizer Friedhof eine Führung für Kinder statt, die das Thema Friedhof und Tod kindgerecht behandelt.

Der Greizer Friedhof mit seinen prunkvollen Grabdenkmälern von bedeutenden Persönlichkeiten der Greizer Stadtgeschichte und die zahlreichen hübschen Engelsfiguren erzählen viele Geschichten. Diese Geschichten können Kinder spielerisch an Themen wie Tod und Trauer heranzuführen. Gästeführerin Johanna Kühnast geht als ehemalige Kindergärtnerin einfühlsam auf die Fragen von Kindern ein und bringt ihnen die Bestattungskultur kindgerecht nahe.

Kabarett-Revue auf der Kleinkunstbühne des Greizer 10ariums

Am Samstag, 6. Juli, 19.30 Uhr, steht die Spielgruppe des Kulturvereins „Thearter“ wieder mit einer Eigenproduktion auf der Bühne. „Alles Theater“ ist eine humoristisch-musikalische Nummern-Revue aus der Feder des Berliner Satirikers Günter Neumann („Der Insulaner“), in einer zeitgemäßen Bearbeitung seiner Lebensgefährtin Tatjana Sais.

Vom Theater ist die Rede, von seinen Besuchern, seinen Autoren, seinen viel beschworenen Krisen, von der Neuberin und von Wagner. Vier Frauen, vier Männer, dazu ein paar Requisiten – schon ist man im Fernsehstudio, im Radio, im Theaterfoyer.

Die Darstellenden sind Künstler und Publikum zugleich und ihre eigenen härtesten Kritiker. Denn das Leben ist manchmal selbst „ein Trauerspiel mit Gesang und Tanz“.

Erstmals aufgeführt um 1947, macht die moderne Bearbeitung aus den 1970ern andere Zeitbezüge, ist aber erstaunlich aktuell geblieben. Diverse Rückblicke auf gute alte Zeiten fehlen ebenso wenig wie der Sport-Report aus dem Opernhaus, eine politische Modenschau und ein wahrhaftiges „Faustical“, sehr frei nach Goethe.





Tickets gibt es in der Tourist-Information Greiz unter Telefon: 03661 / 689 815 oder im 10arium jeweils montags von 17 bis 20 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße 10, sowie jederzeit online im Ticket-Toaster des 10ariums.



Harry Potter-Veranstaltung auf der Seestern Panorama-Bühne abgesagt

Wie die Veranstaltungsagentur mitteilt, ist das Konzert „The Magical Music of Harry Potter“, geplant für den 6. Juli, um 20 Uhr, auf der Seestern Panorama-Bühne abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden. Der neue Termin der Veranstaltung „The Magical Music of Harry Potter“ ist auf den 18. Juli, 16 Uhr, im kommenden Jahr verlegt worden. Die bereits erworbenen Karten für dieses Konzert behalten ihre Gültigkeit.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Tickets zurückzugeben, dort wo sie gekauft wurden. Falls Sie Ihr Konzerterlebnis noch in diesem Sommer erleben möchten, können Sie mit Ihren Karten am Sonntag, 7. Juli auf der Seestern Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer in Zeulenroda-Triebes das Konzert „The Music of Hans Zimmer & Others“ besuchen. Entweder um 15 oder 19 Uhr. Ab 13.30 oder 17.30 Uhr ist die Kasse jeweils für den Umtausch besetzt.