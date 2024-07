Landkreis Greiz. Vom Besuch Bodo Ramelows in Greiz über einen Einbruch bis hin zu einem fürstlichen Stadtrundgang in Greiz.

Greizer Palliativ- und Schmerzarzt ist Vorsitzender des Berufsverbandes der Schmerztherapeuten

Der Greizer Schmerzmediziner, Oberarzt Ronald Krüger, ist seit kurzem Sprecher und Vorsitzender des Thüringer Berufsverbandes der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin. Der entsprechende Bundesverband ist in 16 Landesverbänden organisiert und vertritt die berufspolitischen Interessen aller schmerztherapeutisch und in der Palliativmedizin tätigen Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten. Der Verband setzt sich für die weitere qualitative und strukturelle Entwicklung der Allgemeinen und Speziellen Schmerztherapie und der Palliativmedizin ein. Ronald Krüger, Leiter des Departments für Schmerztherapie im kreislichen Krankenhaus Greiz-Ronneburg ist nun zum Landessprecher und Vorsitzenden des Berufsverbandes gewählt worden. Dieses Engagement sei eine Weiterentwicklung des Greizer Krankenhauses heute und in den nächsten Jahren im Angesicht einer immer älter werdenden Bevölkerung mit zunehmenden chronischen Schmerzerkrankungen.

Feuer in Greizer Mehrfamilienhaus: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Am Dienstag, 2. Juli, gegen 17.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Wohnungsbrand in der Gerichtsstraße in Greiz informiert. Es kam zum Brandausbruch auf dem Herd in der Küche einer Wohnung. Das Feuer konnte durch die Stützpunktfeuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, sodass es nicht auf andere Gebäudeteile übergreifen konnte. Im Zuge des Brandgeschehens wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Kripo Gera ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung in dieser Sache.

Langfinger begehen Einbruch in Gartenhaus in Ronneburger Ortsteil Raitzhain

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (vom 1. zum 2. Juli also) in ein Gartenhaus im Beerwalder Weg in Raitzhain eingebrochen. Aus dem Gartenhaus wurde ein E-Bike sowie ein Roller im Gesamtwert von mehr als tausend Euro gestohlen. Darüber hinaus entstand durch die gewaltsame Vorgehensweise des Täters oder der Täter ein erheblicher Sachschaden am Objekt. Die Geraer Polizei (Telefon: 0365 / 8290) ermittelt zum Einbruch und sucht nach Zeugen.

Ramelow besucht Greizer Firmen, den Jugendclub Moschwitz und steht Bürgern Rede und Antwort

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist in der Ferienzeit im Freistaat auf Sommertour unterwegs. Am Nachmittag des 11. Juli besucht Bodo Ramelow im Rahmen seiner Tour in Greiz die Papierfabrik Koehler, das Autohaus Mallon sowie den Jugendclub Moschwitz – zusammen mit Leon Walter (Direktkandidat zur Landtagswahl für Greiz) und Holger Steiniger (Vorsitzender des Stadtrates). Am Abend sucht der Landesvater dann die Bühne vor Ort: „Bürger fragen, Bodo Ramelow antwortet“ heißt es ab 19 Uhr im 10arium.

Fürstlich-vogtländische Stadtführung am Samstag in Greiz

Auf einen etwa eineinhalbstündigen Rundgang führt die Touristinfo Greiz am Samstag, ab 14 Uhr, Gäste und interessierte Einheimische durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt Greiz. Erfahren kann man unter anderem, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte nachhaltig geprägt hat und welche die wichtigsten Bauwerke der Stadt sind. Man kann durch die Stadt flanieren, wie dies einst Fürst Heinrich XXII. und Fürstin Ida taten – entlang der Stadtkirche St. Marien, vorbei an der Alten Wache zum Greizer Schlossgarten. Beachtenswerte Architekturdekors des Jugendstil-Ensembles sowie weitere Greizer Besonderheiten werden dabei den Weg der Teilnehmer der unterhaltsamen Stadtführung kreuzen. Infos und Anmeldung wird erbeten im Internet unter: www.greiz.de beziehungsweise per E-Mail: tourismus@greiz.de. Erwachsene zahlen fünf Euro für die Tour, Kinder sind mit drei Euro dabei. Tickets gibt es in der Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz.

Veranstaltung „The Music of Hans Zimmer and others“ findet nur um 19 Uhr statt

Wie der Veranstalter mitteilt, findet die Veranstaltung auf der Seestern-Panorama-Bühne in Zeulenroda „The music of Hans Zimmer and others“ am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr nicht statt. Die Veranstaltung um 19 Uhr ist davon allerdings nicht betroffen. Diese findet wie geplant statt. Bereits gekaufte Tickets können an den Stellen zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden. Es besteht auch die Möglichkeit, mit den bereits gekauften Tickets die Veranstaltung am selben Tag um 19 Uhr zu besuchen. Die Eintrittskarten werden am Einlass getauscht. Es handelt sich hier um eine Verschiebung der Veranstaltung um 15 Uhr auf den 18. Juli 2025, um 20 Uhr. Hierfür können ebenfalls ab sofort Tickets gekauft werden. Gäste, die kurzfristig noch zum Konzert um 19 Uhr möchten, und noch keine Tickets haben, können diese an der Abendkasse erwerben.