Landkreis Greiz. Zwischen EM-Fieber, Erinnerungskultur und handwerklicher Kunst: Das ist am Freitag wichtig im Landkreis Greiz.

Greizer Landesklasse-Kicker haben Regionalligisten zu Gast und fiebern mit der DFB-Elf

Der Zurich-Cup, ein Blitzturnier auf dem Tempelwald-Sportplatz, geht am Freitag ab 16 Uhr in Konkurrenz zum EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien. Das habe man nicht wissen können, als man das Blitzturnier vereinbarte, so der Greizer Cheftrainer des Landesklasseteams, Chris Schiller. Der gastgebende 1. FC Greiz hat zwei Regionalligateams eingeladen, den Aufsteiger VFC Plauen und den FC Carl-Zeiss Jena. Gekickt wird auf dem Kunstrasenplatz Tempelwald. Jeweils zweimal dreißig Minuten kreuzen die Teams im Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ die Klingen und spielen die Plätze 1 bis 3 aus. Einlass ist ab 15.30 Uhr, das erste Spiel beginnt 16.30 Uhr. Dabei treffen die Jenaer auf den Gastgeber. Ab 17.45 Uhr greift der VFC Plauen mit dem Spiel gegen den 1. FC Greiz ins Geschehen ein, bevor ab 19 Uhr die beiden Regionalligisten die Kräfte messen. Parallel läuft auf einer Leinwand das Viertelfinale der Euro 2024 zwischen den Spaniern und der DFB-Elf. Im Anschluss an die

Veranstaltung gibt es im Bierzelt noch Musik von DJ Uwe. Am späteren Abend können die Fans auch das zweite Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich gemeinsam anschauen, wie der Greizer Vereinspräsident Frank Brettfeld bestätigte.

Freidenker und Linke in Greiz erinnern an Walter Riedel

Der Geburtstag von Walter Riedel jährt sich am 10. Juli, zum 125. Mal. Als Sohn eines Webers weist sein Lebensweg beachtliche Stationen auf – als Freidenker, Lehrer, Antifaschist und Oberregierungsrat im Thüringer Ministerium für Volksbildung, mit Wirkungsstätten in Greiz, Zeulenroda und Erfurt. Der Greizer Kreisverband des Deutschen Freidenker-Verbandes möchte an dieses Jubiläum gemeinsam mit der Linkspartei Greiz erinnern. Dazu ist eine Kranzniederlegung geplant, die am Mittwoch, 10. Juli, um 17 Uhr auf dem Neuen Friedhof in Greiz beginnt.

Im Anschluss daran wird ab 17.45 Uhr im Greizer Restaurant „City Life“ (Kirchplatz 6) eine öffentliche Gesprächsrunde zu Leben und Wirken von Walter Riedel im Spiegel unserer Zeit stattfinden, teilt Freidenker-Chef Michael Gölles mit. Hier soll über das Schullandheim „Pfefferleite“ in Zeulenroda und das Greizer Kinderheim „Walter Riedel“ gesprochen werden, aber auch über die Aufgaben des Thüringer Bildungsministeriums. Interessierte Gäste sind zur Veranstaltung willkommen.

Tücher und Taschen mit Naturfarben individuell gestalten lernen

Am kommenden Donnerstag, 11. Juli, kann man im Berghof Weckersdorf Tücher und Taschen mit Pflanzenfarben selbst färben und durch die Abbindtechnik individuell gestalten. Der Kurs beginnt 14 Uhr, ein späterer Einstieg ist nach vorheriger Anmeldung noch möglich. Es entsteht ein Unkostenbeitrag von etwa 20 bis 30 Euro für Farben und Material, teilt Naturführerin Heike Geithel mit. Interessierte sollten sich beim Berghof Weckersdorf oder unter der Mailadresse heikegeithel@t-online.de anmelden.

Reichenbacher Orgelsommer mit besonderem Konzert

Mit einem besonderen Konzert für Jazzposaune und Orgel wartet der Reichenbacher Orgelsommer am Montag, 8. Juli, um 19.30 Uhr in der Peter-Paul-Kirche Reichenbach auf. Mit Jazzposaune und Orgel nimmt das Duo Zia die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Kontinente und Jahrhunderte. Dabei sind sie Liedern und Gesängen auf der Spur, die auf den Psalmen Davids beruhen. Solch eine Reise hält einiges Unerwartetes bereit, haben doch die Psalmen durch die Jahrhunderte Verbreitung weit über aller Welt erfahren. Philipp Domke aus Berlin und Christian Grosch aus Brandenburg an der Orgel verbinden die so unterschiedlichen Psalmvertonungen mit einem Musikstil unserer Zeit – dem Jazz. Durch die Improvisationen kommt das Ferne nah und wird das Alte lebendig – zwischen jüdischer Folklore, indischen Bhajans und afrikanischen Rhythmen bis hin zur mittelalterlichen Gregorianik. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.