Plauen/Greiz/Pößneck. Die Genossenschaftsbank hat auf ihrer Vertreterversammlung gute Zahlen vorgelegt. Die Genossenschaftler bekommen drei Prozent Vergütung.

Auf der alljährlichen Vertreterversammlung der Volksbank Vogtland-Saale-Orla im kleinen Saal der Festhalle in Plauen haben die Genossenschaftler den Vorstand sowie die Aufsichtsräte für das abgeschlossene Geschäftsjahr entlastet und eine Dividende-Ausschüttung von drei Prozent der Einlagen beschlossen. Die Vertreterversammlung ist das höchste Gremium der regionalen Genossenschaftsbank. Alle Vertreter sind gleichberechtigt und haben jeweils eine Stimme, egal wie viele Geschäftsanteile der einzelne Genossenschaftler besitzt.

Vogtländische Genossenschaftler informieren sich über Inflationsgefahren

Auch inhaltlichen Input über die wirtschaftliche Lage in Deutschland gab es: Zu Beginn gab Gerhard Rösl den Anwesenden einen interessanten Einblick in das Thema „Kehrt das Inflationsgespenst zurück?“. Der Professor der Ostbayrischen Technischen Hochschule Regensburg informierte die Teilnehmer zu diesem aktuellen Thema und leitete die Veranstaltung mit interessanten Fragen und Antworten ein.

Anschließend berichteten der Vorstand und der Aufsichtsrat über ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2023. Im vergangenen Jahr beeinflusste das Bankgeschäft der anhaltende Ukraine-Krieg, sowie der im Herbst aufgekommene Nahost-Konflikt. Das noch andauernde Abklingen des Inflationsschocks aus 2022 dominierte im abgelaufenen Geschäftsjahr an den Finanzmärkten. „Trotz der vielfältigen Herausforderungen erweist sich unser werte- und kundenorientiertes Geschäftsmodell als robust und zukunftsweisend“, zeigte sich Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla, optimistisch.

Kreditvolumen bei der Volksbank Vogtland-Saale-Orla war 2023 deutlich gehemmt

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla bleibe ein verlässlicher Geschäftspartner für Anleger und Kreditnehmer. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete die Bank eine nahezu gleichbleibende Bilanzsumme in Höhe von 962 Millionen Euro. Im betreuten Kundenkreditvolumen gab es hingegen einen Rückgang um 6,9 Prozent im Vergleich zu 2022. Die gestiegenen Zinsen, das umstrittene Heizungsgesetz, die Streichung von Förderkrediten und die Verunsicherung von Firmen- und Privatkunden durch die Politik hat das Neukundenkreditgeschäft um etwa 40 Prozent gegenüber dem letzten Jahr einbrechen lassen. Investoren benötigen stabile und zuverlässige Rahmenbedingungen. Die Genossenschaftsbank trägt dennoch als verlässlicher Finanzierungspartner weiter zur Förderung der Region bei, wurde verdeutlicht.

Gute Bankgeschäfte und satte Gewinne erwirtschaftet: Volksbanker mit Ergebnis zufrieden

Der Zinsüberschuss der Genossenschaftsbank sei hingegen auf 18,9 Millionen Euro gestiegen. Auch der Provisionsüberschuss stieg auf 8,0 Millionen Euro. Die Steigerung um 1,9 Prozent zum Vorjahr sei der sehr guten Zusammenarbeit mit den Partnern aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund geschuldet. Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Kundenbasis mit 53.600 Kunden, die in 13 Filialen in Sachsen und Thüringen betreut werden, stabil gehalten werden. „Das betreute Geschäftsvolumen stieg um 1,1 Prozent auf etwa 1,69 Milliarden Euro. Dieses Fundament gilt es auch weiterhin zu sichern und den Fokus auf die Neukundengewinnung zu legen. Dabei gilt es insbesondere auch, die sogenannte ‚Generation Z‘ nicht aus den Augen zu verlieren, um damit eine nachhaltige und zukunftsorientierte Kundenstruktur zu erhalten“, so Andreas Hostalka.

Im Rahmen der genossenschaftlichen Idee stehe die Volksbank Vogtland-Saale-Orla für Werte wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit, Hilfe zur Selbsthilfe und die Nähe und Förderung der Mitglieder und Kunden. Deshalb engagierte sich die Bank im vergangenen Jahr auch wieder stark für soziale Projekte und Vereine der Region. Insgesamt 115.000 Euro wurden für Spenden und Sponsoring zur Verfügung gestellt.

Mitglieder der Volksbank Vogtland-Saale-Orla erhalten drei Prozent Ausschüttung

Nach den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat wurde der Jahresabschluss 2023 durch die Vertreterversammlung festgestellt. Die anwesenden Vertreter stimmten in diesem Jahr zu, an die derzeit 12.799 Mitglieder (der Stand vom 31. Dezember 2023) eine Dividende in Höhe von drei Prozent auszuschütten. Nachdem sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat durch die Vertreter entlastet wurden, folgte die turnusmäßige Wahl des Aufsichtsrates. Arnfried Völlm, Stephan Riedel und Hans-Joachim Wunderlich schieden aufgrund des Ablaufes der Wahlzeit aus. „Die Herren Völlm und Riedel stellten sich einer Wiederwahl und konnten sich über das Vertrauen der anwesenden Vertreter freuen. Hans-Joachim Wunderlich konnte aufgrund der bestehenden Altersgrenze nicht wieder in den Aufsichtsrat der Bank gewählt werden. Aus diesem Grund besteht das Gremium ab sofort aus acht Mitgliedern, wobei Jürgen Uting den Vorsitz innehält“, teilt die Genossenschaftsbank mit.