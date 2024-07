Pöhl. So viel Lebensfreude haben Gäste einer ASB-Tagespflege aus Greiz beim Ausflug an die Talsperre Pöhl. Sie genießen das Leben in vollen Zügen.

Sekt zum Anstoßen wird den Gästen der Tagespflege Schlossblick aus Greiz an der Talsperre Pöhl gereicht. © Conni Winkler

Stößchen: Die ASB-Tagespflege Schlossblick Greiz macht einen Ausflug an die Talsperre Pöhl. © Conni Winkler

Pflegefachkraft Silvia Albrecht kümmert sich liebevoll um einen Gast, der sein Eis nicht mehr selbst essen kann. © Conni Winkler

Beate Teichmann (von links), Erika Loebke, Hannelore Knittel und Irmgard Kupfer bezeichnen sich als die „vier lustigen Weiber“ in der Tagespflege Schlossblick in Greiz. © Conni Winkler

Die ASB-Tagespflege Schlossblick Greiz macht einen Ausflug an die Talsperre Pöhl. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Schnell wird noch ein Liedchen angestimmt. Das hebt die Stimmung. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Das Bistro am Ankerplatz bewirtet die Gäste der Tagespflege Schlossblick aus Greiz an der Talsperre Pöhl. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Auf die Dampferfahrt freuen sich die Tagespflege-Gäste aus Greiz riesig. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

„Unser Kleiner“ nennen ihn die anderen Gäste der Greizer Tagespflege liebevoll. Klaus Trommer erinnert sich an Besuche mit den Eltern an der Talsperre. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Frau Reber prostet den Gästen der Tagespflege Schlossblick zu. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Auch interessant