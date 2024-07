Zeulenroda-Triebes. Am Samstag, 6. Juli, starten um sechs Uhr die ersten Sportler auf der 50 Kilometer-Strecke zum Spendenlauf in Zeulenroda-Triebes. Es gibt auch kürzere Wander- und Laufstrecken.

Mit Wandern, Laufen, Walken und Biken gehen Zeulenroda-Triebeser und viele Gäste zu Gunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder (EKK Jena) auf Tour. In Zeulenroda ist es seit dreizehn Jahren schon sportliche Tradition und vor allem Herzensangelegenheit, an einem Wochenende Anfang Juli mit Sport etwas Gutes zu tun. Auch in diesem Jahr laden das Organisationsteam Uwe Hager und Jeannette Völker alle Freunde des Spendenlaufs Zeulenroda am Samstag, 6. Juli, zu dieser Privatveranstaltung ins Waldstadion Zeulenroda ein.

Auch Menschen, die Geselligkeit mögen, sind eingeladen

Neben den Klassikern 50 Kilometer Laufen und 55 Kilometer Biken (Fahrradfahren) werden auch eine zwölf Kilometer lange Wandertour, zwei Laufstrecken (zehn und 25 Kilometer) sowie zwei Nordic-Walking-Routen (acht und 15 Kilometer) angeboten. Die verschiedenen Touren werden von Einzelpersonen oder Vereinen geführt. Zudem gibt es keine Zeitnahme, sodass sich jeder ungezwungen sportlich ausprobieren kann. Gäste, die sportlich nicht aktiv sein können, aber Geselligkeit mögen, sind an diesem Tag ebenfalls herzlich eingeladen. Beide Organisatoren hoffen auf viele Starter und wünschen sich eine große Summe für die so wichtige Arbeit des EKK Jena. Denn wie gewohnt werden alle Startgelder und eingehenden Spenden zu einhundert Prozent an die Elterninitiative weitergereicht.

Weitere Nachrichten aus der Region

Die Spendenbox war 2023 gut gefüllt. Die Spenden gingen an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena. Insgesamt konnten an diesem Tag 7241 Euro übergeben werden. © Uwe Hager / Archiv

Nach dem Zieleinlauf erfolgt die offizielle Übergabe der Startgelder und Spenden an Mitarbeiter der EKK Jena. Zudem können alle Teilnehmer die Sterne auf ihre blauen Spendenlauf-Shirts bügeln lassen und die Sportveranstaltung für die Bonusprogramme der Krankenkassen stempeln lassen. Verpflegung wird es nur auf der 50-Kilometer-Laufstrecke und der 55-Kilometer-Biketour geben. Für das leibliche Wohl im Zielbereich sorgen wie in den vergangenen Jahren die Mitglieder des FC Motor Zeulenroda. Der Start- und Zielbereich ist vor dem Vereinsgebäude des FC Motor im Waldstadion Zeulenroda. Anmeldung und Zahlung der Startgebühr sind nur am Tag der Veranstaltung vor Ort möglich. Freie Spenden und Sponsoringleistungen zu Gunsten der EKK Jena sind jederzeit herzlich willkommen. Selbstverständlich stellt die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V. eine entsprechende Spendenquittung aus.

Der Newsletter für den Kreis Greiz Alle wichtigen Informationen aus der Region Greiz, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Plan: 50 km Laufen, Start 6 Uhr, Heike Bergmann, 25 Euro; 55 km Biken, Start 8 Uhr, Weidatal MTB Racing Team, 25 Euro; 25 km Laufen, Start 8.30 Uhr, Michael Schmidt, 25 Euro; 15 km Nordic-Walking, Start 9 Uhr, Grit Heidrich, 10 Euro; 12 km Wandern, Start 9.30 Uhr, Wanderverein, 10 Euro; 8 km Nordic-Walking, Start 10 Uhr, Katrin Frank, 10 Euro; 10 km Laufen, Start 10.30 Uhr, Weidatalwiesel, 10 Euro.