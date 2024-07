Landkreis Greiz. Auch in den vergangenen Tagen hat die Redaktion Greiz/Zeulenroda der OTZ wieder Leserreaktionen erhalten. Hier ein Ausschnitt der Zuschriften.

Zu unserem Beitrag „Nimmt der Vandalismus in Greiz zu?“ vom 24. Juni über Zahlen auf eine Anfrage des CDU-Landtagsmitglieds Christian Tischner erreichte uns folgender Leserbrief:

Was hat eine kaputte Bank in Greiz mit der Landesregierung zu tun?

Bänke, verwüstete Blumenuhr und Graffiti am Greizer Sommerpalais sind ein großes Ärgernis. Und Herr Tischner von der CDU sah sich deswegen veranlasst, eine Anfrage an die Thüringer Landesregierung zu stellen, um das Thema damit riesig aufzublasen und sich als Kümmerer zu stilisieren. Was hat eine kaputte Bank in Greiz mit der Landesregierung zu tun? Ganz einfach, man bekommt dadurch eine Kriminalstatistik, die sich wunderbar für billigen Populismus eignet. So hat man festgestellt, dass der Anteil der straffälligen Ausländer in Stadt und Landkreis bei 28,9 Prozent liegt. Schlimm. Bleiben aber immer noch über 70 Prozent andere. Wo die wohl herkommen…? Ich finde es schon bemerkenswert, wie hier Stimmung gegen Geflüchtete gemacht wird, seitens der Partei mit dem C im Namen, obwohl der größte Teil der Zugezogenen friedlich und gesetzestreu ist.

Angelika Männel, Greiz

Zum Artikel „Drama im Kreis Greiz: So endet die Brut der Störche Paul und Paula“ vom 19. Juni hat uns diese Zuschrift erreicht:

Welche Rechte nimmt sich der Mensch nur heraus?

Dieser Artikel erinnert mich an das Storchenpaar auf einem Schornstein in Wallengrün bei Pausa. Dort brüteten viele Jahre auch Störche auf einem Schornstein, aber nur, bis der Mensch mit einer Kamera dort eingriff. Seitdem ist in Wallengrün Schluss und kein Storch kommt mehr hierhin und das bis heute. Welche Rechte nimmt sich der Mensch nur heraus?

Renate Chalupka, Zeulenroda

Zum Text: „Badewelt Waikiki war das prägende Thema“ vom 29. Juni über den scheidenden Bürgermeister Nils Hammerschmidt hat unsere Redaktion diesen Leserbrief per Mail zugesandt bekommen:

Etwas mehr Demut hätte Bürgermeister Hammerschmidt gut zu Gesicht gestanden

Das Interview der OTZ beleuchtete im Nachgang die Amtszeit von Herrn Hammerschmidt. Mir persönlich fehlte dabei etwas Selbstkritik, da er ja eine ganze Menge Probleme an seine Nachfolgerin, Frau Bergmann, übergab. Das Interview hatte für mich etwas zu viel Lobhudelei und alle ungelösten Probleme schob er seinen Gegnern in die Schuhe, allem voran einer CDU. Oft genug erlebte ich selbst, wie Herr Hammerschmidt mit seiner Amtsführung zu diesem gereizten Klima während der Stadtratssitzungen beitrug. Ideen von Privatinvestoren für ein Waikiki durch Stadtrat Glock (CDU) vor etwa zwei Jahren wurden ignoriert und das Freizeitbad unserer Stadt wurde zum ständigen Gezänk im Stadtrat. Auch betonte Herr Hammerschmidt mehrfach, dass Energiepreise und Baukosten für ein Waikiki wieder Vorkriegsniveau haben. Etwas mehr Demut hätte Bürgermeister Hammerschmidt gut zu Gesicht standen. Vergleiche ich das Interview mit den Abschiedsworten einer Frau Schweinsburg im aktuellen Kreisjournal, so sprach die scheidende Landrätin auch von schweren Zeiten ihrer Amtszeit und malte nicht alles rosarot. Dem neuen Stadtrat Zeulenroda bleibt zu wünschen, dass Grabenkämpfe der Vergangenheit angehören, bei Abstimmungen endlich auch einmal das Herz entscheidet und nicht Fraktionszwänge. Zeulenroda hat riesiges Potenzial und sollte aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Frau Bergmann sollte auf alle Kräfte des neu gewählten Stadtrates ohne Vorbehalt zugehen.

Klaus Lippert, Zeulenroda- Triebes

