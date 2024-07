Ein 23-jähriger amerikanischer Soldat, Donald J. Mathy, ist in Greiz erschossen worden. Das war am 17. April 1945. Seine Familie wünscht sich einen kleinen Gedenkort, dort, wo der junge Familienvater starb. In Greiz wird man dem Wunsch in diesem Monat nachkommen und begrüßt dazu die Familie des Getöteten. © privat