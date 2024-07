Greiz/Rastede. In Rastede in Niedersachsen waren auch die Greizer Fanfarenspieler dabei – und sorgten im großen Starterfeld für Furore.

Im Rahmen der 67. Rasteder Musiktage ging vor wenigen Tagen die Weltmeisterschaft der World Association of Marching Show Bands (WAMSB) über die Bühne. Mit dabei waren auch die engagierten Mitglieder des 1. Greizer Fanfarenzuges. 86 Bands aus 14 Nationen waren nach Niedersachsen gereist, um sich im Wettstreit von einer internationalen Jury bewerten zu lassen. An dieser Weltmeisterschaft mit rund 3500 Teilnehmenden nahmen Blaskapellen, Drumcorps, Fanfarenzüge, Spielmannszüge, Konzertbands sowie Show-Marchingbands aus der ganzen Welt teil.

Die WAMSB-Bewertung erfolgt durch die Vergabe von Punkten (maximal 100) in den drei Bereichen Musik (Was wird wie gespielt?), Visuelle Darstellung (Was wird wie gezeigt?) und Generelle Effekte (Wie passt die Musik zur gebotenen Aufführung?). Erreicht man beispielsweise 75 bis 84,9 Punkte, erhält man ein Silberprädikat. Die Darbietung befindet sich demnach auf einem international vergleichbaren Silber-Niveau. Der Punktbeste ist Weltmeister. Analog bedeuten 85 bis 94,9 ein Gold-Prädikat und 95 bis 100 ein Gold-Prädikat mit Auszeichnung.

Die Mitglieder des Greizer Fanfarenzuges waren bei der Heim-WM im niedersächsischen Rastede gut unterwegs. © 1. Fanfarenzug Greiz | Rene Kramer

Bei der Thüringer Meisterschaft vorn: Weltweit reicht es für die Greizer für Mittelfeldplätze

Der Fanfarenzug Greiz qualifizierte sich 2023 bei der Fanfaronade in Groitzsch für die WM 2024. Eine erste Generalprobe vor der Weltmeisterschaft war der Thüringer Musikkontest am 15. Juni in Triebes, wo der Fanfarenzug mit einem ersten Platz im Marsch und in der Show zum dritten Mal in Folge Thüringer Landesmeister wurde. Motiviert und bestens vorbereitet ging es dann wenige Wochen später nach Rastede bei Oldenburg, wo man sich mit den Besten der Welt messen wollte. Und die Ergebnisse sprechen für sich: Im Marsch-Wettbewerb erreichte man unerwartete 87,47 von 100 Punkten und damit einen 13. Platz von 33 teilnehmenden Bands. Der Marsch-Weltmeister Vejen Garden, ein Blasorchester aus Dänemark, erreichte im Vergleich 91,31 Punkte. Klammert man alle anderen Genres aus und vergleicht ausschließlich die reinen Fanfarenzüge, zählt der Fanfarenzug aus Greiz zu den vier besten reinen Naturton-Fanfarenzügen der Welt.

Im Show-Wettbewerb schaffte man es mit 77,87 Punkten auf einen soliden 14. Platz von insgesamt 23 teilnehmenden Bands. Der Show-Weltmeistertitel geht in diesem Jahr an die Showkorpsen Irene Ede aus den Niederlanden mit 91,461 Punkten. Im Drumbattle traten die Greizer Trommler von „Drum’n’Beatz“ gegen die sechs besten Drumbands der Welt an. Die Drumbattles verlaufen immer im 1:1-Duell. Der Sieger kommt in die nächste Runde. Am Ende verloren die Greizer Trommler zwar die erste Runde, zeigten aber dennoch eine starke Leistung.

Die mitgereisten Greizer Fans konnten tolle Auftritte ihrer Fanfarenbläser und Trommler bejubeln. © 1. Fanfarenzug Greiz | Rene Kramer

Verein dankt den Greizer Fans und Sponsoren für großartige Unterstützung

„Abschließend lässt sich festhalten, dass wir mit unseren Ergebnissen mehr als zufrieden und stolz auf unsere soliden Mittelfeldplatzierungen sind, mit denen wir zu den Top-15 der Welt gehören. Wir danken allen mitgereisten Fans, die uns unheimlich motiviert, angefeuert und rundum unterstützt haben. Ebenfalls danken wir allen Sponsoren, Förderern, Unterstützern und Followern“, lässt der Verein verlauten.