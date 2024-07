Landkreis Greiz. Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und dem restlichen Landkreis Greiz für Montag, dem 8. Juli.

Junger Mann unter Drogen zu schnell unterwegs

Aus Richtung Plauen kommend in Richtung Elsterberg fuhr am Samstagabend ein 21-Jähriger. Der junge Mann kam in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der rechten Leitplanke. Der Pkw schleuderte weiter und prallte schließlich mit dem Heck in ein ihm entgegenkommendes Auto. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Ein Drogenvortest beim Unfallverursacher verlief positiv. Der Fahrer musste die Beamten ins Krankenhaus zur Abgabe einer Blutprobe begleiten. Seinen Führerschein ist der junge Mann nun ebenfalls los.

Radfahrer betrunken in Zeulenroda-Triebes unterwegs

Am Samstagabend, dem 6. Juli, wurde ein 60-jähriger Radfahrer in der Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda-Triebes einer Kontrolle durch Polizeibeamte unterzogen. Als die Beamten Alkoholgeruch bei ihm feststellten, wurde mit diesem eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Ein Wert von über 1,7 Promille überzeugte den Verdacht der Beamten. Den Radfahrer erwartete eine Blutentnahme sowie hat er nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

In Auma haben Unbekannte Graffitis gesprüht

Am Freitagabend stellte ein Hausbesitzer im Aumaer Seeweg fest, dass Unbekannte seine Mauer auf einer Länge von rund 20 Metern mit Graffitis besprühten, wodurch ein nicht unbeträchtlicher Sachschaden entstand. Die Polizei Greiz bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer 0173876/2024.

Wanderfreunde gehen auf Tour

Die Freie Greizer Wandergruppe lädt zu einer Wanderung am Mittwoch, dem 10. Juli, von Triebes nach Reichenfels ein. Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe und des Greizer Wandervereins starten um 8.30 Uhr am Penny Markt in Greiz und fahren in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Sommerbad in Triebes. Dort beginnt eine zwölf Kilometer lange Wanderung entlang des Baches Triebes durch die stillgelegten Steinbrüche nach Reichenfels. Der Rückweg führt über Brückla nach Triebes zur Mittagseinkehr in die Gaststätte „Roma“ bei Lindners.

Skatclub Karpfenpfeifer Zeulenroda lädt zum Preisskat ein

Die Mitglieder des Skatclubs Karpfenpfeifer Zeulenroda laden alle Freunde des Kartenspiels am Mittwoch, dem 10. Juli, um 18 Uhr, in den Ratskeller in Zeulenroda ein. Es wird der Jackpot über 200 Euro ausgespielt.

Landratsamt Greiz schreibt Studienplätze aus

Das Landratsamt Greiz schreibt zwei Studienplätze für das duale Studium Soziale Arbeit/Soziale Dienste mit Studienbeginn am 1. Oktober 2024 aus. Das Studium findet an der Dualen Hochschule in Gera statt, die Praxisphasen werden im Landratsamt Greiz durchgeführt. Das dreijährige duale Bachelorstudium widmet sich der sozialen Arbeit in Jugend-, Sozial- und Gesundheitsämtern – ein spannendes und vielseitiges Arbeitsfeld. Die Studenten lernen die Grundlagen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, der Psychologie und Soziologie kennen sowie Grundlagen der Verwaltung und des Rechts, der Sozialmedizin und der Sozialökonomie. Sie werden befähigt, Entscheidungen zu treffen, welche Hilfe mit welchen Mitteln die wirksamste Unterstützung ist. Die Studenten lernen, Bedürfnisse und Wünsche von Menschen, die sich in einer Notlage befinden, zu erkennen und zu respektieren. Bewerbungen für das Studium mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Beurteilungen) bitte schriftlich an das Landratsamt Greiz, Personalamt, Dr.-Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz. Für Nachfragen steht Nicole Richter, Telefon: 03661/ 876 132 als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Weitere Nachrichten aus der Region

Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain bietet Sonntagssonderführung

Am Sonntag, dem 14. Juli, findet im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain eine Sonntagssonderführung zur Geschichte des Rittergutes Blankenhain statt. Bei dieser Sonderführung geht es um die Besitzer- und Wirtschaftsgeschichte des Gutes über die Jahrhunderte hinweg. Speziell auf die letzten Gutsbesitzer wird näher eingegangen, da von diesen noch Originalmobiliar erhalten und ausgestellt ist. Eine Teilnahme ist zum regulären Museumseintritt möglich.