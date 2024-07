Zoghaus. Ein Jugendlicher und seine Begleiterin sind bei einer Tanzveranstaltung von zwei Männern attackiert und verletzt worden. Das ist bisher bekannt:

Im Zuge einer Tanzveranstaltung auf der Festwiese in Zoghaus im Landkreis Greiz hat es in den frühen Sonntagmorgenstunden eine handfeste Auseinandersetzung gegeben, bei der zwei Jugendliche verletzt wurden. Laut ersten Ermittlungen der Polizei war es gegen 2.30 Uhr zwischen vier Personen zum Streit gekommen, der schließlich eskalierte.

Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren griffen einen 15-jährigen Jugendlichen und seine gleichaltrige Begleiterin an und verletzten sie. Der 15-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Seine 15-jährige Begleiterin erlitt leichte Verletzungen.

Die Greizer Polizei (03661 6210) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugenhinweisen unter Angabe der Bezugsnummer: 0174438/2024.

