Saale-Holzland. Am 9. Juni gehen Johann Waschnewski (CDU) und Christian Bratfisch (AfD) in die Stichwahl um den Posten des Landrats im Saale-Holzland-Kreis. Auch in Eisenberg kommt es zu einer Stichwahl.

Warum gibt es eine Stichwahl?

Bei der Landratswahl im Saale-Holzland-Kreis kommt es nächste Woche zu einer Stichwahl. Das liegt daran, dass im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat. Die absolute Mehrheit würde bedeuten, dass ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben muss. Das war bei der ersten Runde der Landratswahl im Saale-Holzland-Kreis nicht der Fall.

Wie läuft die Stichwahl ab?

Beim ersten Wahlgang treten Kandidaten gegeneinander an. Die Wähler geben ihre Stimmen ab. Nach der Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt. Wenn ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, ist er oder sie direkt gewählt und wird Landrat. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, erfolgt eine Stichwahl.

Wer tritt gegeneinander an?

Die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang treten gegeneinander an. Alle anderen Kandidaten scheiden aus. Im Saale-Holzland-Kreis sind das Christian Bratfisch von der AfD und Johann Waschnewski von der CDU. Johann Waschnewski kam auf 30,1 Prozent der Stimmen. Christian Bratfisch bekam 25,3 Prozent der Wählerstimmen. Insgesamt haben knapp 47.000 Bürger gewählt.

Beim zweiten Wahlgang geben die Wähler jetzt erneut ihre Stimmen ab, diesmal nur für einen der beiden verbliebenen Kandidaten. Der Kandidat mit der Mehrheit der Stimmen im zweiten Wahlgang wird dann zum Landrat gewählt.

Wo kommt es noch zur Stichwahl?

Auch bei der Bürgermeisterwahl kommt es zu einer Stichwahl. Der erste Wahlgang brachte auch hier kein eindeutiges Ergebnis, sodass Michael Kieslich von der CDU und der parteilose Rico Walter im Duell gegeneinander antreten. Der amtierende Bürgermeister Michael Kieslich lag nach dem ersten Wahlgang am 26. Mai mit 47,9 Prozent der Stimmen vorn. Dahinter folgte Rico Walter mit 28,9 Prozent. Insgesamt haben gut 5000 Eisenberger gewählt.

Welche Kandidaten sind raus?

Der AfD-Kandidat für das Amt des Eisenberger Bürgermeisters Frank Golombek kam auf 23,2 Prozent der Stimmen. Somit wird dieser nicht bei der Stichwahl dabei sein. Ebenso sind die Landrats-Kandidaten Patrick Frisch von der FDP, Albert Weiler von BI Holzland, der parteilose Lutz Lüttich und Markus Gleichmann, der für Die Linke und die SPD ins Rennen gegangen ist, nicht bei der kommenden Stichwahl dabei.

Schloss Christiansburg, Sitz des Landratsamts im Saale-Holzland, und die sechs Bewerber um den Posten des Landrats (v. li.): Lutz Lüttich, Johann Waschnewski, Albert Weiler, Christian Bratfisch, Patrick Frisch, Markus Gleichmann (Fotomontage). © Lutz Prager, Ute Flamich, Katja Dörn, Marcus Voigt | Lutz Prager, Ute Flamich, Luise Giggel, Marcus Voigt, Katja Dörn

So funktioniert die Briefwahl

Wer nicht persönlich vor Ort wählen kann oder möchte, kann auch per Brief wählen. Für die Stichwahl müssen erneut Briefwahlunterlagen beantragt werden, auch wenn bereits beim ersten Wahlgang per Brief gewählt wurde. Die Wahlunterlagen können zum Beispiel online über ein Formular auf der Website des Saale-Holzland-Kreises beantragt werden.

Auch ist die Beantragung schriftlich per Brief oder Fax mit einer formlosen Anforderung an das Wahlamt möglich. Ebenso kann man auch persönlich im Wahlamt beziehungsweise im Bürgerbüro des Saale-Holzland-Kreises erscheinen. Für die Beantragung werden der Name, das Geburtsdatum und die Wohnadresse benötigt.