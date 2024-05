Dornburg-Camburg. Diese aktuellen Nachrichten gibt es aus Dornburg-Camburg.

Das für diesen Samstag, 1. Juni, geplante traditionelle Dorf- und Kinderfest in Tümpling ist wegen des angesagten Starkregens abgesagt worden. Die Veranstaltung soll nun wohl im Herbst nachgeholt werden, teilt Ortsteilbürgermeister Hans-Jürgen Pusch mit.

Sommerfest in Löberschütz

Das Sommerfest wird an diesem Wochenende in Löberschütz gefeiert. Eine Veranstaltung mit „Disco Club6“ gibt es am Samstag, 1. Juni, ab 18 Uhr. Preiskegeln, Hüpfburg, Ponyreiten und Livemusik werden dann am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 18 Uhr geboten. Das Sommerfest findet regensicher am Parkplatz am Teich statt, heißt es.

Konzert in Frauenprießnitz

Zu einem Konzert unter dem Motto „Bach – Europäische Orgelmusik aus fünf Jahrhunderten – Filmmusik“ wird an diesem Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in die Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz eingeladen. Zu hören ist ein Konzert in zwei Teilen mit Werken von Bach, Lefebure-Wely, Rheinberger, Guilmant, und Pachelbel sowie Filmmusik aus „Herr der Ringe“.

Infoabend in Camburg

Zu einem Infoabend unter dem Motto „Frag den Energiefachmann“ wird am Mittwoch, 5. Juni, bei der Gesell Gebäudetechnik in Camburg eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr.

„Wir möchten alle Interessenten im Rahmen eines Fachvortrages mit anschließender Fragerunde über alle Themen der Gebäudeenergietechnik auf Basis erneuerbarer Energien informieren. Natürlich steht dabei auch wieder die Aufklärungsarbeit zum Gebäude-Energie-Gesetz im Fokus“, heißt es.

