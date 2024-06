Eisenberg. Saale-Holzland: Zum Festumzug in Eisenberg gibt es 43 Bilder zu sehen. Wie sich eine ganze Schule auf ihren Auftritt vorbereitet.

Die Reaktion auf den ersten Vorstoß der Lehrer, wer beim großen Festumzug anlässlich des 750-jährigen Stadtrechtes von Eisenberg mitlaufen möchte, war noch verhalten. Doch dann lockten sie mit einer Eins in Geschichte und das Eis war gebrochen. „Die Schüler haben wirklich viel Arbeit in die Vorbereitung investiert und opfern einen Samstag, das sollte belohnt werden“, sagt Julia Schoen, Beratungslehrerin an der Krause-Regelschule in Eisenberg.

Den Umzug mitgestalten werden am 8. Juni 26 Schüler aller Klassenstufen, betreut von drei Lehrerinnen und einem Lehrer. Zum Festumzug, der mit insgesamt 43 Bildern auch von der Geschichte Eisenbergs künden wird, gehören entsprechende Kostüme. Dafür steht Eva Schaller, Kindergartenleiterin im Ruhestand und Eigentümerin eines Kindergartenmuseums in Crossen, mit ihrem Fundus zur Verfügung. Die Kosten für die Ausleihe übernimmt die Stadt Eisenberg.

Stehen zum Umzug für die Rechte der Frauen ein – von links Lilly Groblewski, Fabienne Engler und Rika Möhr. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

„Frau Schaller passte alle Kostüme auf die Schüler an und stellt außerdem Accessoires wie Handschuhe, Taschen oder Strümpfe zur Verfügung. Sie ist äußerst detailverliebt“, ergänzt Schoen. Die ehemalige Kindergärtnerin werde die Schule auch am 8. Juni bei den Vorbereitungen für den Umzug unterstützen und den Schülerinnen beim Umkleiden behilflich sein.

Während die Fünftklässler sich mit dem Eisenberger Orthopäden Rudolph Elle beschäftigten, stellen die älteren Schüler zwei Bilder: Numero 5 zeigt Mode um 1800, Bild 12 widmet sich historischen Persönlichkeiten Eisenbergs, darunter Wilhelmine Eichler. „Sie war eine der ersten Parlamentarierinnen“, erklärt die Lehrerin für Deutsch und Sozialkunde.

Der 14-jährige Jonas Schmidt wird zum Umzug einen der Studenten des Schulnamensgebers Karl Christian Friedrich Krause verkörpern. Weshalb er beim Umzug mitmacht? „Meine Mutter ist im Schulförderverein, da war das keine Frage“, antwortet er und seine Lehrerin ergänzt: „Außerdem ist Jonas Vize-Schülersprecher und Klassensprecher, da muss er mit gutem Beispiel vorangehen.“

Die feine Gesellschaft der Krause-Schule – von links: Janice Schönau-Gleitsmann, Nils Knoll, Julie Laggiest, Felix Schreiber und Vivien Scherer. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Ob Schoen nervös sei, dass am Samstag nicht alles wie am Schnürchen laufen könnte? „Natürlich kann immer jemand wegen Krankheit ausfallen, aber es sind ja viele Schüler, die sich beteiligen. Ich denke, dass alles glatt gehen wird.“ Am Montag fand in der Schule eine Kostümanprobe statt. Wie man sich in den Kleidern fühle? „Gut“, antwortet Felix Schreiber und zieht seinen Kragen glatt. Wäre das auch etwas für den Alltag? „Nicht mit diesen Hüften“, erwidert Julie Laggiest und lacht. „Damit passt man durch keine Tür.“

11 Uhr startet am 8. Juni der große Festumzug anlässlich des Stadtjubiläums von Eisenberg. Er führt von der Jenaer Straße über die Breitscheidstraße, Friedrich-Ebert-Straße und den Steinweg auf den Markt. Hunderte Freiwillige präsentieren die bewegte Geschichte der Stadt und das Eisenberg von heute mit seinem bunten Vereinsleben. Gut ein Drittel sei der Stadtgeschichte vorbehalten, die anderen beiden Drittel zeigten das moderne Eisenberg. Vorgestellt werden die Bilder laut Stadtmanager Max Nottrodt von zwei Kommentatoren. Am besten können Besucher den Zug an der Stadthalle, in der Friedrich-Ebert-Straße und entlang des Steinweges verfolgen.

Seit knapp anderthalb Jahren werde dieser Höhepunkt im Mohrenfest geplant, sagt Nottrodt. Fünf große Vereinsversammlungen habe man diesem Thema gewidmet. „Wir planen gemeinsam mit der Feuerwehr, weil diese aufgrund ihres 160-jährigen Jubiläums im vergangenen Jahr schon Erfahrungen mit einem derart großen Umzug hat“, erklärt der Stadtmanager. Außer der Stadt sind Unternehmen wie Stadtwerke oder Tiergarten und Vereine an den umfangreichen Vorbereitungen beteiligt.

Am Samstag werden die Besucher gebeten, Abstand zum Umzug zu halten, damit dieser unfallfrei die Innenstadt passieren kann. Autofahrer müssen laut Stadtmanager mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen. „Mindestens zwei Stunden lang herrscht in der Innenstadt ein Ausnahmezustand. Wer das Mohrenfest nicht besuchen möchte, wird gebeten, Eisenberg zu umfahren“, bittet Max Nottrodt, denn auch eine Umleitung würde zwischen 11 und 13 Uhr außer für Rettungsfahrzeuge nicht funktionieren.

Von 7 bis voraussichtlich 14 Uhr wird die Biberacher Straße am 8. Juni voll gesperrt sein. „Wer sein Fahrzeug braucht, wird gebeten, es vorher umzustellen, zum Beispiel in die Nähe des Stadions“, empfiehlt Nottrodt. Weitere Informationen zum Mohrenfest am kommenden Wochenende lesen Sie diese Woche.