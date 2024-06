Flüchtlinge aus Hermsdorf demonstrieren vor dem Thüringer Landtag: Das Foto entstand am 19. April, als etwa 25 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf, ehemalige Bewohner der Unterkunft sowie etwa zehn Mitglieder einer Unterstützergruppe eine Unterschriftensammlung an Anja Müller (Linke), Vorsitzende des Petitionsausschusses im Thüringer Landtag, überreichten. Insgesamt sind 2300 Unterschriften für die Schließung der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf gesammelt worden. © OTZ | Ute Flamich