Dornburg-Camburg. Diese Neuigkeiten gibt es aus der Region rund um Dornburg-Camburg.

Der Kindergarten „Waldwichtel“ aus Porstendorf lädt am kommenden Mittwoch, 12. Juni, zu einem Sommerfest und einem Tag der offenen Tür ein. Gefeiert wird von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Wie Leiterin Karolin Hohmann erklärt, soll zum Sommerfest auch für den Porstendorfer Kindergarten geworben werden. Aktuell werden 18 Kinder bei den „Waldwichteln“ von fünf Erzieherinnen betreut. Platz bieten würde der Kindergarten aber für 27 Kinder. Karolin Hohmann will deshalb auch bei Eltern aus Jena-Nord oder Zwätzen dafür werben, ihre Kinder in Porstendorf betreuen zu lassen.

Bei den „Waldwichteln“ gebe es viele Vorteile: „Wir liegen direkt am Wald, die Kinder können sich in der Natur frei entfalten und brauchen dafür nicht einmal Spielzeug, was wiederum Konflikte minimiert“, so Karolin Hohmann. Die Kinder seien viel draußen, bei verschiedenen Projekten werde auf ihre Interessen eingegangen. Die Gemeinde Neuengönna plane zudem, das Außengelände zu erweitern.

„Wir haben hier ein Superteam, das harmoniert und auf das man sich verlassen kann“, sagt Karolin Hohmann.

Orgelfest in Frauenprießnitz

Das 18. Orgelfest wird am Samstag, 8. Juni, in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz gefeiert. Zu hören sind dabei unter anderem die Orgelsonate Nr. 8 e-Moll op. 132 von Josef Gabriel Rheinberger und das Präludium und Fuge Es-Dur von Johann Sebastian Bach, aber auch Tango-Rhythmen und Variationen zu „Schön leuchtet der Morgenstern“, heißt es in der Ankündigung.

Die Orgel in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz © Klaus Enkelmann | Klaus Enkelmann

Los geht es um 15 Uhr mit einem Konzert von Dietrich Modersohn. Thomas Grubert spielt um 17 Uhr und Ronny Vogel um 18 Uhr. Schließlich wird um 20 Uhr noch zu einer Orgelführung eingeladen, bei der auch Einblicke in das Instrument gewährt werden. Zwischen den einzelnen Veranstaltungen gebe es Kaffee und Kuchen von den Frauenprießnitzer Backfrauen sowie ab 19 Uhr die Orgelfest-Soljanka. Der Eintritt zum Orgelfest ist frei, um Spenden für den Erhalt der Orgel wird gebeten.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Silvia Schenke von der Kirchgemeinde verspricht viele „aufheiternde Momente“ und eine besondere Atmosphäre, die während des Fests entstehe. Hervorzuheben sei auch, dass viele Besucherinnen und Besucher während der Pausen ins Gespräch zur Musik und zahlreichen anderen Themen kommen.

Modenschau in Dorndorf-Steudnitz

Zu einer Modenschau wird an diesem Freitag, 7. Juni, ab 17 Uhr in die Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz eingeladen. Gezeigt wird Kleidung des Michael Kefalas Textilhandel aus Leipzig. Der Unkostenbeitrag liegt bei zwei Euro.

Mehr aus Dornburg-Camburg: